離岸風電概念股財報表現佳 股價走揚

受惠離岸風場持續趕工以及出貨效應浮現，世紀鋼、永冠-KY等離岸風電概念股財報締佳績，股價走揚。

政府大力推動能源轉型，再生能源將成為發電重要生力軍，其中，離岸風電發展備受矚目，政府更期盼藉由國產化要求，扶植本土離岸風電產業。

觀察離岸風電概念股表現，受惠離岸風電事業陸續投產，世紀鋼7月營收達7億元，再寫新高，年增324.69%，月增20%。今年前7月營收31.87億元，年增210.7%。隨風電產品陸續認列，世紀鋼下半年業績看俏。世紀鋼股價早盤高點達98.9元，盤中來到98.2元，漲逾4%。

永冠-KY第2季稅後淨利1.93億元，每股盈餘1.82元。永冠指出，再生能源類客戶希望永冠持續趕製產品交貨，並預期明年全球風電市場需求旺盛，風電客戶已提前商談明年需求量以及產能分配。永冠-KY股價早盤攻上97.2元、漲逾4%，盤中來到93.9元，小漲0.6元。

受惠於台商回流與離岸風電，新光鋼鋼構、水下基礎訂單能見度到明年。新光鋼今年前6月營收43.37億元，稅後淨利9700萬元，上半年每股賺0.31元，法人預估，全年每股有望賺1.5元；新光鋼股價今天最高來到27.05元，漲2.26%。

至於台船、大亞、華新等風電概念股，也不受大盤走低影響，股價逆勢走揚。

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