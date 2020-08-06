華航業績全球獨走 Q2獲利24.59億元

華航（2610）6日下午召開董事會，會後公告財報，由於今年5月航空貨運運價站上高峰，公司第二季單季獲利24.59億元，在全球航空公司相繼公布第二季財報，動輒虧損二、三百億台幣情況下，華航是截至目前為止，除了純貨運航空公司之外，唯一傳出有獲利的客貨運航空公司。

華航指出，受新冠肺炎疫情影響，各國旅遊警示持續提升及進行邊境管制，致旅客人數驟減、航班大幅取消，整體客運收入較去年同期減少；貨運則因客機航班取消，載貨艙位供給減少，然各國醫療物資於疫情嚴峻期間運送需求急遽上升，使航空貨運市場需求熱絡，公司因應貨運市場變化，充分利用18架747-400全貨機運能優勢，及善用客機腹艙運能，使整體貨運收入較去年同期增加。

109上半年度合併營業收入588.73億元，合併營業淨損2.23億元，合併稅後淨損15.58億元，歸屬母公司淨損13.14億元；每股稅後虧損（EPS） 0.24元，相較去年同期每股虧損0.13元，虧損增加0.11元。

第二季單季營收263.15億元，獲利24.59億元，EPS0.45元。公司截至6月底止，現金及約當現金有342.17億元。

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