台灣納智捷轉骨 減資99％

裕隆自主品牌納智捷汽車公司（簡稱台灣納智捷、台納），3日公告一口氣減資97.5億元彌補虧損。裕隆強調，相關減損早在過去財報上反映，此次減資不涉及現金流，後續將研商對台納增資，維繫納智捷品牌在台營運。

台納為裕隆汽車100％轉投資子公司，主要負責品牌與台灣業務。過去因負擔品牌多款新車型開發的沉重成本，及直營通路據點的投資，公司2008年成立以來，資本額從最初的20億元一路放大，期間歷經了多次減增資，以求改善財務狀況；最近一次是在去年底先減資40億元，再增資至98億元。

3日台納再公告減資97.5億元，減資之後股本為5,000萬元，減資比高達99.49％，此舉引發外界側目。

由於裕隆的策略轉向，台納不須像過去一樣背負新車型開發的沉重成本，而將透過開放平台策略，與其他客戶共同分攤，改走「輕資產」路線。

此外，裕隆集團3日也發布高階人事調整，裕隆副董事長陳國榮完成華創車電階段性任務後，自華創董事長職務退下，改由台納總經理蔡文榮兼任。

裕隆集團表示，鴻海與裕隆合作後，台納將變成華創的主要股東，故依公司治理，改由蔡文榮任華創董事長。

事實上，納智捷經歷過去兩年的調整，特別是去年底上市全新休旅車URX，展現積極振作的企圖心，無奈年初遇上新冠肺炎疫情衝擊，造成關鍵零件供應出現斷鏈，導致業績復甦腳步落後，所幸近期零件的供應逐步銜接，納智捷的新車產銷量得以拉高。

納智捷順勢在7月上市URX的5＋1樂活款車型，業績應聲回穩，品牌新車領牌總數達527輛，創近半年來最佳成績，其中URX銷售308輛貢獻最多、月增2.13倍，而URX銷量中有高達六成為5＋1樂活款車型，掌握台灣邁向超高齡社會、一車滿足全齡共乘的需求。