7月新車銷售 飆出今年新高

台灣車市全球獨強，在暑假國內旅遊、防避疫情需求帶動下，7月新車銷售飆出近4.4萬輛的巨量，再度改寫今年單月新高紀錄。車商樂觀8月車市，特別是進入農曆鬼月前的衝刺買氣，將市場規模放大至3.3萬輛，較去年同期大增37.5％。

原本鯨吞台灣市場的進口車，受到歐系車原廠防疫停工影響，雙B、福斯集團等品牌缺車，拖累7月整體進口車市占率跌破45％；國產車則在新車效應、車商用力促銷拉動下，7月市占率衝上56％，創近一年新高。

車市龍頭和泰汽車7月新車銷量飆上近1.58萬輛，市占率直逼36％，旗下豐田品牌進口休旅車RAV4單月銷售近4,000輛，創歷史單月次高；進口豪華品牌凌志（Lexus）汽車挾車源充足的優勢，更連續三個月躍居豪華車市場冠軍。

福特六和在新款國產休旅車Kuga蜜月效益發燒之下，7月新車銷量衝上近3,000輛的成績，改寫近年單月新高紀錄。

根據監理所資料，7月新車領牌總數達4.39萬輛，月增6.2％、年減9.3％。車商解釋，出現較去年同期衰退的情況，主要因去年8月1日就進入鬼月，暑假旺季買氣集中於7月底噴發，大幅墊高了基期所致。

事實上，今年7月車市買氣比車商原先預期的4.2萬輛還旺，若加上歐系進口車無法交車的訂單，7月實際市況甚至比去年7月還好。

今年8月19日才進入鬼月，8月中上旬仍處於暑期旺季，估可推升全月市場規模達3.3萬輛，遠高於去年8月的2.4萬輛；7、8月新車總銷估可達7.7萬輛，將優於去年同期的7.2萬輛。

儘管8月車市熱絡可期，但和泰車還是不放鬆追擊腳步，宣布將暑期優惠活動期限從8月18日延長至月底。據了解，和泰車轉投資製造廠國瑞汽車，提前從8月8日起暑休，將影響鬼月前部分國產車供應，和泰車希望透過優惠延長，增加說服客人延後交車的籌碼。

台灣賓士則因原廠防疫停工，飽受缺車之苦，公司透露，GLA、GLB等多款新車累積數以千計的訂單無法交車，8月按計畫有兩艘船合計約2,000輛車運抵台灣，但這些車早就「名車有主」，還是無法紓解第一線缺車的旱象，只能繼續跟候車的客人說抱歉。