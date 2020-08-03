中油：五輕裂解廠出售案 一切依法行政

針對外界質疑中油公司出售五輕裂解廠案過程，中油表示，公司並無提供馬來西亞KASB公司工檢報告的履約義務，經由公共工程委員會（以下稱工程會）審議結論為該公司不得以此理由不簽約，其遭中油停權，亦經高雄高等行政法院判決中油勝訴，至於該公司要求調解中油沒收押標金部分，工程會亦判調解不成立，本案辦理過程都依法行政。

中油指出，五輕工場拆售工作，KASB公司要求中油提供工檢報告才履約，惟依招標契約規定，中油並無提供工檢報告之義務。該公司之後未與中油簽約，反以此理由向工程會採購申訴審議委員會提出異議申訴，審議結果為廠商無正當理由不簽約，因此中油依據採購法第101條刊登政府採購公報將其停權於法有據。

KASB公司另就遭到停權部分向高雄高等行政法院提請行政訴訟，今年1月31日已宣判中油勝訴。有關沒收押標金部分，KASB公司再向工程會採購申訴審議委員會提請履約爭議調解，3月4日中油已收到工程會調解不成立通知書。以上所有過程皆可證明中油一切皆依法行政，絕無外界所質疑之內容。

中油強調，五輕搬遷印尼案經專業工程顧問公司評估不具投資效益，107年3月底經雙方合意終止。之後接續進行五輕拆售案，拆售案自107年10月26日起經4次開標均無廠商投標而流標，第5次KASB公司雖以新台幣18.3873億元得標，但未繳履約保證金而於108年7月1日解除契約。之後歷經數次流標、廢標，期間依市場行情逐步調整底價，第14次開標廠商以新台幣4.4億元高於底價決標。