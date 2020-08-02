據了解，台北君悅酒店業主新加坡豐隆集團已決定與凱悅集團在委託管理合約到期後「再續前緣」，雙方已就相關合約內容細節建立共識，且最快將在本周正式簽約。

對凱悅集團而言，此將是君悅酒店繼續留在台灣市場的「續命約」，換言之，過了2020年，台北君悅酒店不會更名。

按慣例，國際觀光飯店委託經營管理合約通常至少十年起跳，惟新加坡豐隆集團旗下子公司「千禧國際酒店集團」此次與凱悅國際酒店集團簽的是五年約，此一紙少見的「短約」，也為雙方合作留下了較大的「彈性」。

1990年開幕的台北君悅酒店是由豐隆集團旗下子公司「千禧國際酒店集團」與「新加坡城市發展公司」共同出資興建，再委由凱悅國際酒店集團經營管理，是全台立足市場最久的國際品牌飯店，也是全台量體最大的國際觀光飯店。

豐隆集團與凱悅酒店集團過去始終維持良好合作關係，直到亞洲私募基金子樂投資成立碩河開發，2015年10月標下了信義A7土地，將且在原址興建46層的「Taipei Sky Tower」複合式大樓，同時與凱悅酒店簽約，將會引進凱悅旗下品牌「柏悅酒店」（Park Hyatt）以及「安達仕酒店」（Andaz），豐隆與凱悅的關係才出現變化並日趨緊張。

豐隆與凱悅關係生變的主要原因是，在同一城市、同一商圈出現同一酒店集團旗下品牌飯店，且目標客源高度重疊，市場區隔不易，凱悅與子樂簽約等同違反市場「潛規則」。

加上豐隆依凱悅建議於2015年斥資為君悅酒店換裝後，後績營運績效不如預期，為此豐隆對於凱悅頗有微詞，所以2020年底豐隆與凱悅的委託管理合約到期後，台北君悅酒店是否更名？後續將換上那個酒店品牌？都是市場關注焦點。

據調查，看好台灣觀光後市與台北君悅酒店坐擁「台北信義區門戶」的優勢地利，以及其規模量體可創造的經濟效益，所以「豐隆可能換掉君悅品牌」消息傳出後，全球知名國際連鎖酒店品牌都曾上門提親。

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