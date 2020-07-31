轉型突圍 郭元益推外送服務

受新冠肺炎影響，糕餅伴手禮業者衝擊不小，成立154年的餅店郭元益積極轉型突圍！第五代接班人、副總經理郭建偉透露，郭元益8月將首度推出糕餅以外的花生醬、芝麻醬等新產品，並預計跟大型外送平台合作推出外送服務，在短時間內看不到國際觀光客的情況下，持續擴大接觸國內客群的可能性！

郭建偉指出，過去幾年郭元益持續做三個改變，一是漢餅點心化，呼應現代人喜歡少量多樣的飲食文化，郭元益推出比原本尺寸縮小50％的迷你蛋黃酥、迷你鳳梨奶黃酥等，結果迷你尺寸賣得比原尺寸更好，不僅可吸引到國際觀光客，也能作為台灣消費者下午茶的選擇。

二是漢餅日常化，郭建偉說，如何讓漢餅跟不同的飲品做搭配，提供消費者飲食的另外一種選擇方案，郭元益之前就找了茶葉、咖啡、威士忌品牌廠商，分別搭配適合的糕點，讓傳統漢餅有更多突破。在日常化推動下，去年郭元益喜餅、伴手禮業績各占一半。

三是通路轉型，郭建偉說，三年前開始跟7-ELEVEN合作販售單顆裝的蛋黃酥、綠豆椪等經典商品，今年旗下品牌「拉法頌」也跟全家展開合作，透過便利商店高密度的據點，可補足郭元益通路的不足。不僅如此，去年9月郭元益在東京開了第一家海外分店，今年更不畏疫情分別在永康街、台北101展店。他說「因為疫情總有一天會過去，但品牌要先做好基本功」。

為持續轉型突圍，郭建偉透露，8月將攜手外送平台推外送服務，還將首度在門市跟外送平台上開賣花生醬、芝麻醬，將郭元益糕餅的原料作為產品延伸，而這個產品能契合消費者的日常需求。他並感性地說，郭元益154年，將持續用「改變」捍衛台灣傳統價值中的「不變」。