宏匯廣場試營運 人潮破5萬

藍天、群光集團創辦人許崑泰個人在台投資的第一個商場－新莊宏匯廣場，31日首日試營運，湧進逾5萬人次。許崑泰表示，集團營運商場很有經驗，建築外觀邀來凱悅集團指定設計團隊美國GP操刀，內裝是英國Benoy團隊設計，100分的外觀加上100分內裝，有信心讓顧客滿意。



許崑泰指出，目前在台灣有三個BOT案，除新莊宏匯廣場外，還有新莊思源路I-TOWER雲端科技大樓，預計明年第一季登場，及內湖瑞光路BOT結合工研院打造新創園區，預計今年第三季啟動。



傳統電子業出身的許崑泰，跨足地產、百貨零售是從大陸深耕，對於自己在台投資的首個百貨商場代表作，親力親為一路監工，試營運門一開，他興奮地拿起手機隨處拍。他說，當初配合新北市政府基於新莊、三重、蘆洲、五股與泰山等新北市五區都沒有大型商場，在五區居住人口逾100萬的前提下，決定標下此BOT案。



斥資50億元打造的新莊宏匯廣場，規模達3.1萬坪，入駐品牌廠商達310個，娛樂、餐飲各占25％，透過咖啡廊道連結1,200坪願景公園，館內外親子娛樂空間高達3,000坪，成北台灣百貨業界新亮點。



其中，最引人矚目就是日本VR Zoom、SONY集團的ZEPP場館等娛樂設施，授權金近億元的VR Zoom集結七龍珠、瑪利歐、鋼彈等12種IP虛擬實境樂園，獲許崑泰大為推薦。他指出，無論聚餐、娛樂，到宏匯廣場都很適合，尤其是SONY集團的ZEPP、VR ZOOM等，特別是VR ZOOM集結12種黃金IP虛擬實境體驗「非常刺激、非常好玩」。他表示，自己在三年前就曾赴日本體驗。



他也強調，娛樂零售是數位時代零售市場趨勢，時下年輕人都很愛玩，集團期以高科技娛樂滿足年輕族群需求，下一個投資項目台北雙子星也將延續此趨勢，「下一個投資項目會更精采！」