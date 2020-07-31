巨大：自行車業不只旺10年

自行車龍頭巨大集團，在中科打造全台首座自行車文化探索館，台中市長盧秀燕31日首度參訪，盛讚巨大是「台灣之光」。巨大董事長杜綉珍指出，自行車是這波疫情下的最大受惠產業，騎自行車已成為生活常態。



杜綉珍表示，外界說，自行車產業至少會旺十年，只要業界努力，會持續旺下去，不會只有旺十年！



她表示，一般正常庫存量要有2至3個月，現在無論歐洲、北美或是亞洲市場，庫存全都在超低水位，「韓國庫存剩3天、日本18天，歐洲一個月、北美剩半個月；中國大陸正常該有10萬台庫存，現在只剩3萬台！」全球各國都在搶自行車，巨大兩岸生產線早已供不應求，為短鏈供應歐洲市場而投資的巨大匈牙利新廠，7月已正式投產，「看到新廠投產，比我被困在英國的兒子要回台灣、還要讓我開心」。



巨大匈牙利新廠目前單日產能約200台，下半年總產能約在3萬～5萬台，明年上看30萬台，新廠將分三期擴廠、總產能上看百萬台。不過，歐洲自行車市場火紅，但巨大不會因為訂單滿手盲目擴廠。



巨大集團去年申請回台投資案，進行研產銷三位一體的整合投資，在台中大甲母廠擴建智能化產線、自動化國際物流中心，也在中科台中園區興建全球營運總部與研發大樓，總投資金額超過50億元。集團上半年合併營收達330.1億元，逆勢成長7.6％，創下同期新高；6月EPS高達1.48元，同樣創單月獲利新高。

法人表示，歐洲各國鼓勵並補貼民眾購買自行車、以取代大眾運輸工具，巨大目前無論代工或自有品牌全都滿手訂單，兩岸產能滿載，預期今年整體營收將將成長8％～10％、續創歷史新高。