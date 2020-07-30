微風廖鎮漢：精品業 虛實並進已是必然

疫情蔓延半年以來衝擊全球精品消費，根據近日公布的LVMH、GUCCI等新季度營收與營業利益均呈大幅衰退。對此，主打「時尚精品殿堂」的微風集團董事長廖鎮漢受訪時指出，全世界精品及時尚產業，正面臨一個前所未有的轉型期，包括倫敦時裝周在今年也是破天荒改採線上直播的方式進行，實體搭配數位已是必然。

廖鎮漢強調，呼應虛實並進的OMO（Online-Merge-Offline）全新線上購物系統的「Breeze Online」微風線上精品即將於第三季末、第四季初上線，目前已在測試階段。微風集團全台九店在近五年累計超過千家廠商，其中精品占比逾55％，五年占比推升高達10個百分點，初估「Breeze Online」精品占比亦將高達五成。

他指出，在「微風超零售生態圈」的持續成型中，這系統是繼微風APP之後，另一塊重要拼圖。

面對後疫情時代，廖鎮漢也提出另一番看法。他說，從疫情爆發以來，觀看各項國際性的調查對經濟前景都是悲觀，非單只有疫情，在歐美等其他國家，原本所需的修復期已摻雜太多不確定因素，讓整體狀況更是雪上加霜。尤其是美國境內紛爭、歐美因疫情造成全球產業鏈斷鏈，但卻意外轉移市場，關注到亞洲。

他認為，台灣因為有成功的防疫作為，讓整體經濟尚有喘息的空間，台灣逐步解封中，但邊境尚未開放，社會上仍需要各方將內需市場點火，提供活力動能，像是政府的振興三倍券帶動內需活力，而微風則從數位零售不斷升級，包括APP擴充多功能，跨界串接，線上購物、資訊蒐集、訂位、外送、行動支付、通通都可在微風APP內完成。

廖鎮漢在今年初尾牙宴上即宣布建構超零售生態圈，他指出「單打獨鬥的時代已經過去！」跨界聯盟生態圈勢必打破產業的界線；「Breeze Online」將由集團旗下成功代理國內外各精品品牌的「微風股份有限公司」主導操刀，橫跨全集團數位、招商、行銷、營業、自營餐飲等跨部門整合。

以既有優勢開創新服務，「Breeze Online」網羅精品、香氛、美妝、數位3C、家飾、頂級超市Breeze Super、主題餐廳餐飲票券、到節慶禮盒等各品牌500家廠商，更有首創全台第一的線上精品童裝。

破壞式創新因應變局

微風集團跨足百貨、餐飲、時尚精品、食品與創投等跨界領域，面對疫情來襲半年，微風集團董事長廖鎮漢指出，台灣消費市場「悶」了半年，大家都仍在觀望，想要引發報復性消費，需要更多的柴火。

他說，這三個多月來，集團從「全面體檢」、「擴充新型行銷模式的人才」、「跨界結盟平台資源共享」等三大面向對應變局，其中在人才擴充上將陸續徵才500人，並允許「破壞式的創新」人才。

廖鎮漢認為，這次的衝擊，也讓微風由內到外進行完整體檢，不管是品牌力或管理力，「人」與「信任」絕對是零售服務業的兩大立基石。

他說，這段期間，團隊做了很多事，在以顧客「安心、信心、購物開心」的前提下，進行零時差的討論，其中最重要的目標，就是持續勾勒「微風超零售生態圈」的完整性。

微風是精品時尚百貨，廖鎮漢說，過去以實體店型的深度體驗，現已無法滿足消費者，因此允許以「破壞式的創新」來因應這波變局，未來會加速運用科技工具、數位升級，更趁勢擴充人才庫。微風要的是全才式員工，所以在此波大舉徵才活動，凡網紅、直播等經驗皆是加分。

廖鎮漢指出，微風一直具備創意的DNA，不會侷限在單一產業，會持續思考更多結盟的可能性，與合作夥伴一起把市場做大。

他強調，消費的需求永遠會在，即時反應速度要更快，自然會有更多更好的機會，眼前看到的時局變化雖已超乎預期，但在各產業中持續超前部署、掌握市場脈動下，未來隨時都有最佳拓展的時機點。