友嘉轉型 貝恩諮詢當軍師

國際間新冠肺炎疫情再起，工具機產業景氣難見曙光。友嘉集團總裁朱志洋29日表示，今年友嘉集團工具機事業比去年衰退，但危機即轉機，將首開工具機業先例，斥資新台幣逾1億元，請貝恩諮詢進行友嘉全球工具機事業資源整合、轉型升級，中長期目標為躍升為全球最大工具機集團。

有併購大王之稱的朱志洋在2009年全球金融風暴過後，短短十年，先後併購德國、義大利、瑞士、日本及韓國等國工具機廠，在11個國家或地區設有50個生產基地，目前工具機事業擁有37個品牌，年營收約500億元。

與朱志洋情同兄弟的友嘉集團副總裁陳向榮2018年驟逝後，朱志洋2019年底開始進行接班布局，兒子朱昱維接任台灣友嘉實業、大陸杭州友嘉董事長，女兒朱姵穎除擔任友嘉董事外，今年也出任佳鎂科技董事長，女婿黃威翌則擔任台灣麗偉董事長。

朱志洋昨日表示，疫情影響全球經濟活動，今年第三季工具機產業景氣沒有好轉跡象，第四季受疫情影響程度慢慢緩和。友嘉集團在美國市場上半年持平，大陸市場今年估衰退二成，歐洲市場年衰退至少三成，今年友嘉集團全球工具機事業比去年衰退。

朱志洋指出，友嘉集團發展智慧製造，去年在IT及數位管理方面與IBM合作，現在他要化危機為轉機，主動向國際知名管理諮詢公司貝恩諮詢，貝恩將協助友嘉集團進行全球工具機事業資源整合、市場布局、產品轉型升級、企業轉型、擴大及強化行銷網路。

貝恩諮詢客戶涵蓋德國BMW、BNEZ、VW及美國GM等國際汽車大廠，以及美國波音及法國空中巴士兩大航太業巨擘，具有實戰經驗，並將派員到台灣、大陸、美國、日本、韓國、義大利、德國、瑞士、匈牙利、俄羅斯及法國等11國家或地區生產基地實地瞭解營運現況，未來會從技術、研發、生產製造、採購、銷售通路、行銷策略、供應鏈、品牌建立、售後服務及全球各行業代表性客戶等全方面著手，整個顧問費超過新台幣1億元。

朱志洋表示，貝恩預計10月提出三～六年中長期全球升級計畫，助友嘉集團提升全球競爭力，六～八年營收倍增，從全球第三大工具機集團躍升為全球最大工具機集團。

強化製造、招募國際化經營人才

友嘉集團總裁朱志洋超前部署，委託貝恩諮詢協助強化生產製造能力外，也計畫透過貝恩在全球招募集團國際化經營所需的人才。

朱志洋表示，貝恩諮詢除了在生產製造方面，會協助友嘉集團工具機事業整合及優化全球採購，倉庫及存貨管理，提升生產效率及產品製造品質、縮短生產週期及降低生產成本。

在業務方面，將會建立網路數位行銷，並重新進行品牌整合，以及建立售後服務能量及維修效率的提升。

朱志洋指出，貝恩同時將會協助友嘉集團在全球招募及推薦未來八～十年全球國際化經營所需要的人才，除人力招募外，以及進行人才培訓。

貝恩諮詢創辦人比爾．貝恩帶領的波士頓諮詢集團藍色團隊，1973年另組貝恩諮詢，貝恩諮詢與麥肯錫、波士頓諮詢，目前並列為全球諮詢管理公司三大巨頭。

貝恩諮詢業務領域涵蓋戰略決策、電子商務戰略、客戶關係、企業成長、企業運作管理優化、供應鏈管理、組織與變革管理、兼併重組。貝恩諮詢在美國上市，2019年全球年營收達45億美元以上，全球員工約10,500人，客戶分布60多個國家。