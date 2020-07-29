國光生新冠病毒疫苗 8月啟動人體臨床試驗

國光生29日舉行法人說明會，針對外界高度關注的新型冠狀病毒疫苗開發的期程規劃說明。董事長詹啟賢表示，目前病毒變異株交叉保護力試驗、安全性及攻毒試驗等都大致完成，預計8月正式進入一期人體臨床試驗，由台大協助主持，收案人數60-70人；10-11月接著二三期臨床試驗將一起做，預計會做3,000人，三期希望採多國多中心的方式進行。

此外，國光生旗下安特羅也與國家衛生研究院合作，共同開發DNA疫苗，還有與美國國家衛生研究院（NIH）合作為戰略主軸等新冠肺炎疫苗開發。

詹啟賢強調，這是一場有障礙賽的馬拉松，跑到最後的才是贏家，重點不是在跑第1名，只要跑完全程，不只第1名有獎金，只要跑完的，通通有獎，且前3名獎金不會差太多，同時往後都會有不同的挑戰。

國光生啟動專案研發「新型冠狀病毒肺炎」疫苗，已取得病毒基因，透過基因重組等方式取得有效數據，展開人體臨床試驗等合成開發技術。

國光生指出，此疫苗研發特點主考量安全、可穩定量產。以基因重組技術在非哺乳類細胞生產的模式製造病毒的蛋白，由於此技術生產的產品包括FluBlok（美國）、B型肝炎疫苗、子宮頸癌疫苗等已在全球上市，生產平台已成熟完備。

詹啟賢說，由於重組蛋白技術開發的新冠病毒疫苗擁有百分百自己研發的智慧財產權，有完全自主能力，未來到任何地方發展都不受限，才能真正國際化。台灣臨床實驗為優先，臨床一期二期完成後，三期會往多國多中心模式進行，政府目前只補助到二期。未來即使沒有政府補助也會自費完成三期臨床，現階段準備新台幣7至8億元完成新冠病毒疫苗開發。

目前也已開始生產臨床試驗批次，預計今年12月有20至30萬劑可以供應給醫護人員使用。如果一期順利，明年農曆過年前可以備妥200至300萬劑供國人使用，目標是明年順利完成2,300萬劑。

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