時報出版強打龍應台 新書創三紀錄

「疫」常低迷的書市急需暢銷書作家帶動復甦，時報出版7月開賣龍應台首部長篇小說《大武山下》，創下三項市場紀錄，包括起印量逾2萬本，創近年文學書新高、預購簽名書3千本創作家個人紀錄；她近日發起「挽救，才能挽留」行動，將新書講座拉到國境之南的金石堂屏東潮州店，創下暢銷書作家首例。

時報出版董事長趙政岷強調，出版業近年持續低迷到了臨界點，今年又遇到疫情影響，時間一拖長，只怕產業因此崩壞，掀起紙書閱讀大退潮，所以時報維持出版節奏，以創造需求帶動供給，第二季推出改編同名影集的《正常人》、百萬YouTuber頻道的《木曜4超玩》、Peter Su的《後來的你，好嗎？》等三本新書，銷售皆逾萬本，也因為時報出版全力耕耘市場，最終在眾多出版社中，搶到龍應台時隔兩年推出的新書在台出版權利。

龍應台擅長說理、寫散文，首度嘗試長篇小說《大武山下》，以博物學式文學筆法，描寫一段關於愛、生命的魔幻旅程，書中有濃濃的土地與人文情懷，以及描繪數百種台灣原生種的動物、植物，是她2017年移居屏東潮州，近三年來蹲點的觀察與感受，同時加入她寫作時邊查資料邊做的塗鴉筆記，補足了文字的不足，也讓她多了一個「塗鴉插畫家」身份。

這次龍應台新書全台講座，有一場應她要求在金石堂潮州店舉辦的「鄉親趴」。龍應台在臉書貼文說，疫情影響許多人生活，尤其是鄉鎮寂寂無名的小店，呼籲民眾透過買書、買花、買餐、買機票等，先付錢、後取貨，挽留住這些店家，在還來得及搶救時，不要遲疑。

目前除了暢銷書作家，趙政岷表示，目前新書起印量約1,500～2,000本，許多新書出書只求損益兩平，出版社轉型已是必要。時報出版便從兩方面著手，一是擴大B2C及自媒體、社群開發，每月在Youtube推出20支影片，二是開發非書商品，以出版為核心衍生服務新事業。