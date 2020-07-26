台灣生技恐淪「外行、主力炒作舞台」

歷史總是一再重演，但人們總是健忘的！



6年前，基亞肝癌新藥解盲失敗，股價2個月內從479元崩跌至105.5元。5年前，浩鼎乳癌新藥解盲未達標，股價5個月內，從755元暴跌至321元。自此，台灣生技業在資本市場幾乎沉寂了5年之久……

5年時間頗漫長，但也不至於長到把慘痛教訓忘到一乾二淨！然而，重創全球經濟的新冠肺炎疫情，在今年點起了生技製藥股的資金行情火苗，投資人的情緒，則是在恐懼與貪婪的兩極光譜中，迅速擺向了偏向貪婪的那一端。

合一與中天，扮演著這列欲望列車的火車頭角色。兩家公司4月15宣布，將研發中的糖尿病足潰瘍藥膏，以總計5.3億美元代價授權給丹麥利奧藥廠（Leo Pharma）。至此之後，在僅約5個半月的時間裡，合一股價從31.55元狂飆至476.5元，最高市值來到1686億元，約等於華碩的市值。

中天也不遑多讓，從15.15元暴漲至最高159.5元，最高點市值來到676億元。其他生技製藥股趁著合一與中天帶來的授權行情，以及後續的疫情題材加持下，百花齊放。

據統計，從今年初至7月17日為止，普生上漲13倍、合一上漲7倍、中天上漲4.9倍、金萬林上漲4.2倍、博錸上漲2.3倍、高端疫苗上漲2.9倍……。

長期關注生技產業的統一投顧分析師張立群指出：「今年許多生技飆股，在短短二至三個月間，就把基亞、浩鼎之前用2至3年的時間，曾經創造的驚人漲幅給漲完了！」「散戶在這次生技瘋狗浪行情，目前看起來是最大的輸家，而且輸得奇慘無比。」他擔心，這種充滿誘惑與投機的資金行情，對生技製藥產業發展恐將造成大內傷，「上一波沉寂4至5年的生技股，下一波搞不好又要失落更長的時間！」

如果與國際上新冠肺炎疫情的指標股比較，國內生技股的股價更顯突兀。

舉例來說，獲得美國政府資金強力奧援、而且疫苗研發進度最快、技術最先進，甚至產能已被政府承諾「包下」的疫苗廠Moderna，今年以來股價上漲393％。全球最大的新冠肺炎檢測試劑廠亞培則僅小幅上漲14.15％。

已經推出治療新冠肺炎藥物，而且獲美國政府緊急授權採用的吉立亞藥業（Gilead Sciences），今年以來股價不過漲了18.83％；此外，在全球新冠肺炎試劑標案屢傳捷報的韓國試劑廠Seegene，上漲467％。

上述國際大廠清一色是每年都能交出漂亮獲利成績單的績優生，而這次飆漲的台灣生技股，卻大多是連年虧損的艱困企業。

生技天后羅敏菁警告：台生技股恐淪外行、主力炒作舞台

曾任台灣工銀生技創投、現為黑木投資公司合夥人的羅敏菁指出：「刻意地造神或人為炒作，只會對台灣生技產業發展造成傷害！」她認為，這次生技股暴起驟落，其實受傷的不只是投資人，很多分析師也很氣餒。「這次很詭異，分析師列入長期追蹤、具有堅強研發實力或前景能見度較高的公司，不漲反跌，大漲的多是分析師沒cover的生技股。」

羅敏菁憂心地說，經過這次事實與股價嚴重背離的情況，「好的分析師更留不下來了，情況如惡化下去，台灣生技資本市場恐將淪為外行人或主力炒作的舞台！」

羅敏菁的「外行主力炒作」警告，充分地顯示在許多飆漲生技股超低的法人持股結構上。大飆股如金萬林，外資持股僅89張，投信與自營商持股均零。疫苗股高端疫苗外資持股0.9％，投信僅持有0.06％，股價大漲過程中，法人持股反減不增。

即使是前景最被寄予厚望的合一，外資也僅持有2.47％，投信甚至只買一張。許多飆翻天的生技股如ABC－KY、博錸等，除了原本的外資身分大股東或外資法人董事外，在這波飆漲的過程中，不論是外資法人或本土投信，幾乎一張也沒買。

乳癌新藥、抗生素、慢性病…未來值得關注題材

這波瘋狗浪式的生技股資金炒作行情，對部分已入市的投資人而言，是一個劫難。但對還作壁上觀、對生技製藥股躍躍欲試的人，或許是一個考驗，考驗是否能在狂風驟雨下，保持一顆冷靜思考的心。

「跟5至6年前相比，台灣生技製藥產業整體體質已經有明顯提升，尤其這次備受冷落的新藥股，或漲勢不多的抗生素股，值得關注。」張立群觀察。

「生技天王」潤泰集團總裁尹衍樑所投資的浩鼎與中裕，今年迄今，均不漲反跌，顯得格外落寞。張立群尤其看好浩鼎，「五年前解盲受挫後，浩鼎經營更為務實，OBI-822臨床專注在最難治的三陰性乳癌，以前橫掃所有乳癌藥的野心收斂很多，目前準備進入全球臨床三期。同時把OBI-833、OBI-866、OBI-858切給持股100％的浩鼎中國子公司做臨床，可將中國子公司在香港或中國上市，增加籌資籌碼。」

張立群也看好培南類抗生素廠松瑞製藥（原展旺生技），理由是培南類抗生素主要用在重症患者身上，許多國家也把培南類抗生素列入治療新冠肺炎的支持性藥物。製造技術門檻高，全球有能力量產者有限，松瑞的培南類抗生素明年進入大量生產後，獲利可望提升。

此外，這次新冠肺炎的受害生技股族群，也可留意全球經濟有朝一日全面解封後能否同步回魂。如台灣隱形眼鏡製造龍頭精華光學、健康食品原料研發製造龍頭大江生醫、在中國擁有近5000家店面加盟的連鎖美容護膚沙龍龍頭麗豐－KY。

這次新冠肺炎疫情，更強化慢性病患者與高齡人士自身的健康危機意識，即使沒有新冠疫情推波助瀾，慢性病醫藥在人口老化趨勢中，則是一股能見度最高的趨勢。

文章來源：今周刊

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