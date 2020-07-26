備轉率降低 工商界喊千萬不可

政府打算修正供電備轉容量率機制，改為備轉容量，每日只留2大1中總共280萬瓩機組當備胎，相當於備轉率從目前的10%減為7%。對此，工商界全面反對，直指「千萬不可」，供電風險增高，一旦停電，科技業與製造業就玩完了。

賴正鎰聽到就覺得恐怖

商總理事長賴正鎰疾呼「千萬不可」，聽到就覺得恐怖。萬一因此有狀況而停電，科技業、製造業、商業就玩完了。

他指稱，備轉率調降議題過於政治化，原本法定備用容量率15%，備轉容量率是10%，現在為了怕台中空汙反中火，就要修改調降，「這實在太危險了！」

工商協進會理事長林伯豐也堅決反對，說現在10%電其實已經不夠用，一個機組重開機就要好幾天，如果降低備轉容量率到6%至7%，「到時一定會限電」。

賴正鎰跟林伯豐都直指，政府想調降備轉容量率，表示其已「黔驢技窮」，呼籲代表能源政策要重新檢討。賴表示，其實當初核一如延役，中火燃煤機組根本就不必重啟。因此後續核二、核三千萬不該這麼早除役，可以延個3、5年，也不會有問題。

林伯豐籲檢討能源政策

林伯豐指出，現行政府能源政策有三大問題，一個是火力發電造成空汙，二是核能過早除役，三是再生能源離岸風電每度電花5、6元收購太貴。以危害來說，核電廠發電要20到25年才會產生核廢料，但是火力發電是馬上就造空汙，能源政策應重新檢討才對。

不過台灣綜合研究院院長吳再益認為，台電規畫留2大1中機組當備胎，以台中火力電廠規劃的2部燃氣機組來說，每部容量都是130萬瓩，大機組比過去核電廠100萬瓩還大。所以改以2大1中考量，概念是對的。以近日氣溫高，用電量破3800萬瓩紀錄來說，雖然以後可能更高，但也應該夠用。

（中國時報 王玉樹）