後疫情拼經濟 台塑一條龍電池材料佈局開跑

台塑集團2009年起布局鋰電池關鍵材料，切入鋰電池原物料供應鏈，包含台塑鋰鐵公司氧化鋰鐵磷正極材料、台塑鋰鹽與電解液、南亞銅箔等。伴隨疫情趨緩，大陸擴大刺激內需，5G、電動車成為加碼拼經濟焦點，台塑一條龍電池材料相關佈局，全面衝刺開跑。

此外，南亞還加碼推動台灣銅箔、大陸印刷電路板投資，台塑化更因應5G世代高頻、高速或高功率的需求，規劃利用碳五分離之雙環戊二烯(DCPD)開發其衍生物的高值化材料。 強化儲能耕耘，除台塑三井鋰電池電解液外，台塑集團已在林口與新港廠區各完成一套儲能系統，規劃2020-2021年間參與台電「儲能自動頻率控制調頻輔助服務採購案」，累積裝設經驗，全面多軌推進。

隨著大陸電動車市場不斷增長，且全球電動車廠商皆積極在大陸布局，帶動電池材料需求，有助台塑集團鋰電池關鍵材料的整體銷售。

看好5G、自動化、遠端視訊、雲端運算等創新應用，帶動電子中、高階板材需求應用，南亞新增啟動大陸昆山印刷電路板投資，規劃年產271.2千SF，預計2021年2月完工投產，年產值貢獻約27億元。

南亞日前更加強高頻和超薄銅箔等高值化產品，將嘉義新港銅箔四廠的投資金額從原本53.7億元上調到80億元，預計明年完工；預期差異化產品（高頻、超薄和厚銅箔）占比由33％一舉提升至50％。

台塑化督導轉投資台塑汽車之鋰鐵電池打入國內台哥大、遠傳4G基地台，取代電信商現使用的鉛酸電池，5G基地台電池也已準備就緒。