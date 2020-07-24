北市觀光飯店衝住房 優惠殺不停

疫情解封，國旅市場回溫，但以國際客為主要客源的台北觀光飯店住房率仍低，業者藉三倍券上路加大回饋力道，並鼓勵消費者搭配安心旅遊補助入住衝買氣。其中，國泰飯店觀光事業標榜「0元即可入住」，華泰王子飯店為「250元入住」，台北國賓第一晚1,000元、第二晚0元；另寒舍、老爺、晶華、福華等集團位於台北市的飯店亦都推出加碼回饋方案，全力衝刺住房拚自救。

相較其他城市與風景旅遊區飯店房價、住房率「雙升」，台北旅館飯店為拚住房率，只能持續以不同名目推出住房優惠專案，繼續殺殺殺。

暑假開始與三倍券上路，國旅與外食餐飲市場有如「掛上turbo」急速回溫，台北觀光飯店的餐飲亦強烈感受報復性消費力道，周末住房也漸有起色，但平日周間仍欲振乏力，平均下來台北市飯店7月全月住房率仍在20％至30％間游移。業者一方面期待政府「紓困3.0」救濟，另一方面只能想方設法用各種名目繼續促銷，並以最低標準「起碼讓客房部同仁有事做」。

國泰旗下和逸飯店台北民生館、忠孝館及慕軒飯店，在7月底前推出「7月快閃Flash Sale」住房優惠，和逸飯店每房含稅每晚1,999元，慕軒飯店每晚含稅2,999元，且加1元即送早餐，只要在官網訂房，全房型均適用安心旅遊補助每房1,000元，再搭配振興三倍券使用，最高可享0元入住。

華泰飯店集團台北四館推「振興三倍券優惠專案」，每房每晚最低只需使用1,000元振興券，就可享有房價每滿1,000元就送100元招待券的回饋優惠。例如若於官網預訂華泰王子大飯店，振興專案優惠價為1,350元，如使用1,000元振興券並加上100元招待券抵扣，僅需250元即可入住。

台北晶華酒店公布「振興券使用攻略」，教育民眾在晶華使用振興券的各式方法，強調消費者若使用振興券訂購三天二夜「盛夏遊輪式度假體驗」住房專案，相當於翻7.19倍，藉此吸引親子家庭客層。