面板價漲 友達、群創不漲反跌

雖然第3季面板價格走揚，面板廠可望獲利，但面板雙虎友達股價在7月7日來到10元面額之上，次日又跌破10元，今天盤中來到9.58元，下跌3.32%。群創來到8.29元，下跌1.77%。

友達自今年2月股價來到10元票面之上，隨後幾個月股價都在10元之下，直到7月7日才重回票面之上，但只維持一天。群創股價則自去年4月以來都在票面之下。

群智諮詢表示，第3季進入面板備貨的傳統旺季，加上全球通路強勁補貨需求，面板廠為維持獲利，繼續控制電視面板的產能，同時新增產線受疫情影響產能不如預期，第3季液晶電視面板供不應求。

群智諮詢預期，7月主流尺寸面板價格漲幅擴大，價格上漲過快，恐將擠壓部分需求退熱，預計8月面板價格將維持上漲趨勢，但漲勢放緩。32吋面板市場備貨需求強勁，7月每片均價上漲3美元，預計8月漲勢將收斂至2美元。

全球經濟預測及商業諮詢機構OMDIA指出，7月電視面板每片均價上漲約5美元至10美元，面板廠第3季可望賺錢，第4季則不確定。

延伸閱讀

7月面板價格漲回成本之上 8月續揚

面板供不應求 漲聲響起.

反托拉斯十年 面板悍將今在何方？

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!