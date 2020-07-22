中油三輕更新擴產環差 過關

環保署22日進行中油三輕更新擴產計畫「環差審查會議」，未來將提升三輕總產量年增30萬噸，經環評大會討論後，最後同意放行。

中油表示，由於台灣原油及相關原料大多從國外進口，為因應進口油品性質差異，因此要進行產品產能調整，確保日後操作彈性，有助於提高石化中下游的原料供應穩定度，提升石化產業競爭力。

中油指出，這次增產分別在三個工場，包含M23的芳香烴工場、M33裂解工場加低溫工場及M34汽油氫化工場，原本新三輕計畫產能是每年1,122.61萬噸，經擴產後年產能增加到1,148.87萬噸至1,152.15萬噸，有助於提升相關產品的穩定供應。

至於未來擴產內容，中油指出，這次是因應進口原油品性質差異性及配會市場需求而提出產品產能調整，未來乙烯將增加三萬頓、輕油裂解汽油11萬噸、芳香烴8萬多噸等；不過丙烯、四碳烴油則會減產。

值得注意的是，之前在環差小組會議討論時，要求中油對空污排放及安全上要多作努力，因此環評大會的結論中要求，在本次計畫廠區內涉及有害空氣污染物（HAPs）設備元件，應該要更換為「無洩漏型閥」，並優先更換苯及1,3-丁二烯的相關運輸儲存設備。中油強調，幾乎只要牽涉到VOC毒化物，都會改成無洩漏型閥，中油不在乎花這筆錢做環保工作，且中油一直長期在做減量工作，洩漏率從超過1％降至千分之3，減量工作會持續進行。

中油石化投資 強調無中間人

針對外界質疑台灣中油「印尼石化園區」投資評估案過程有中間人居間穿梭，恐引發外交危機，中油（22日）澄清表示，高雄煉油廠第五輕油裂解工場(五輕)係因專業評估不符效益，才改評估至印尼投資新建輕油裂解廠可行性，目前已與印尼簽署協定審慎評估中，並未透過中間人。

另報導說明五輕設備原預計以新台幣(下同)500到600億元金額出售，事後出現轉折，改投資超過1,000億元一節並非事實；中油公司表示，原擬將五輕設備搬遷印尼，係評估是否前往投資，並非直接出售，且當時經專業顧問公司評估總投資金額約1,000億元(含五輕遷建約350億元及新建石化下游工廠約650億元)，經台灣中油公司及Pertamina依據投資效益及專業考量後，合意決定改評估投資新建年產100萬噸乙烯之輕油裂解廠及下游工廠。

有關印尼新建輕油裂解廠評估案，雙方復於2018年10月11日簽署印尼石化園區架構協定(Framework Agreement)，預估總投資金額約2,000億元；嗣經持續評估後，於2020年6月5日簽訂「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，確認雙方持續推動該投資案的意願，未來將基於專業，審酌各項風險分析納入投資決策，共同審慎評估該投資案。

有關五輕設備搬遷印尼、新建印尼石化園區評估案及合資前約等相關文件之協商，均係由中油公司與Pertamina直接洽商，並未透過中間人引薦，相關投資評估亦委由國際知名顧問公司(如IHS公司、中鼎公司、美商KBR公司、美商Fluor公司、安永會計師事務所等)協助辦理。