茂德三重廠 火速變更住商區

眾所矚目的前味全三重廠土地變更案，據悉內政部都委會上周已審議通過，房地產業者酸，如此大規模的土地變更案，效率竟猶如搭上高速列車一般，茂德國際機構以130億向味全買下的土地，完成變更後身價至少暴增到500億以上，清水迅速變雞湯，茂德總裁張高祥確實神通廣大。

這塊三重舊廠土地變更案，前手味全因「滅頂案」被新北市卡關長達五年，最終被判「終止變更」；不過，2018年7月被「新媒體大亨」-茂德機構總裁張高祥砸下130億買下後，這塊1.71萬坪土地竟在短短一年命運大逆轉，火速完成工業區變更為住商區。

房地產業者分析，茂德除回饋公設用地外，還承諾再捐給新北市府一棟占地1,250坪的第二行政中心大樓，讓市府能對外「交代」，藉此化解外界的批評，此舉不排除有高人指點，找到此一具高度爭議性變更案的通關密語。

張高祥在房地產業界縱橫多年，儘管是從桃園小代銷出身，但擅長低價圈進大片重劃之前土地、養地數年並完成重劃後，再開發住宅高價獲利了結，且採取分期分批開發、銷售模式，一批一批調高價格，讓獲利極大化，最著名代表作是新莊的「歐洲村」，從每坪14萬一路賣到30幾萬元，大賺養地錢。

張高祥的茂德機構經常躋身十大建商，也賺進大把銀子。2018年初他砸下180億買下東森電視，並順利通過NCC審核，讓他除了地產大亨外，又搖身一變成為媒體新大亨；而為履行「建置媒體園區」的承諾，半年後又砸130億元，買下頂新魏家味全三重廠土地。

原本張高祥規劃推出總銷高達450億的廠辦園區「EBC東森電視商貿中心」，但考慮量體太大、又無廠辦開發經驗和客源，因此2019年上半年急轉彎，決定申請工變住商，並於7月送件。

市場傳出，張高祥掌握媒體資源、政商人脈關係也十分暢通，該變更案竟一路「綠燈」，2019年底即獲新北市都委會審議通過，送至內政部都委會審議後，也在上周過關。茂德在短短一年就闖關成功，讓原本已被宣判死刑的龐大土地變更案起死回生，令業界人士都大嘆其神通廣大。

業者分析，原本茂德要推出廠辦，成功變更為住商土地後改為住宅、商場，依三重區域行情推估，總銷金額至少500億起跳，變更利益相當可觀。