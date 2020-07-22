新竹高鐵站地上權招商啟動 總投資額逾50億

交通部鐵道局在新竹高鐵站特定區地上權啟動招商，基地為高鐵出口第一排，面積廣達5,252坪，是近年新竹高鐵釋出首件以地上權型態標售的土地，亦是少見大面積精華地，預估總投資額逾50億元，22日舉辦招商說明會，吸引各大壽險、商場經營、開發、科技業者30多家潛在投資人參與。

近一年來，竹北高鐵站的所有權土地標售熱絡，商業區土地行情已達每坪80～90萬元，住宅預售案銷況火熱、屢傳開案即「秒殺」個案，台商回流及軌道經濟兩大優勢帶動竹北高鐵周邊大型開發案齊發，此次睽違多年竹北高鐵再有地上權土地釋出，備受市場矚目。

該案土地使用分區為高鐵車站專用區，容積率為298%，容積樓地板面積達1.57萬坪，可規劃作為飯店、會展中心、百貨商場以及辦公大樓，使用彈性多元，權利金採分年繳納，折現後底價合計為7.58億元，換算每坪土地權利金僅14.43萬元，推估總投資金額約50億元。

擔任招商顧問的第一太平戴維斯協理戴廣平表示，竹北高鐵站周邊多棟商辦大樓出租率約在八至九成，租金單價則介於每坪900～1,000元間，部分指標辦公大樓更可達1,300元以上，該案具案交通便利優勢，適合規劃辦公大樓、引進多元產業進入，並朝智慧建築機能發展，市場辦公需求持續提升，預估新建辦公大樓租金約在每坪1,000元左右。

此外，近年新竹地區的商場開發多集中在竹北，除了既有的「暐順6+PLAZA」外，尚有遠東新世紀購物中心、龍享、豐邑等商場，將陸續營運，大型商場開發飽和下，也可朝地區生活零售及休閒型態的複合型商場規劃。