蘋果鏡頭供應鏈傳生變 康達智恐退出

蘋果（Apple）鏡頭供應鏈傳出變化，分析師預期，韓國鏡頭供應商Semco和中國舜宇光學將陸續切入蘋果供應鏈，日本夏普和鴻海旗下鴻騰轉投資的康達智（Kantatsu），可能從2021年或2022年開始退出蘋果供應鏈。

天風國際證券分析師郭明錤今天中午出具報告指出，Semco將從今年下半年開始切入蘋果鏡頭供應鏈，舜宇光學將於2021年切入蘋果鏡頭供應鏈。康達智則可能從2021年到2022年開始退出蘋果供應鏈。

報告預估，Semco對新款iPhone 12的6P（6片塑膠片）鏡頭出貨比重約10%，既有供應商康達智的供貨比重因此下降。

日本夏普（Sharp）和鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技分別轉投資持有康達智持股。根據鴻騰先前公告，夏普持有康達智股權比重約49.93%，鴻騰及夏普合計持有康達智稀釋後股權近8成。

夏普會長戴正吳日前表示，去年一整年康達智獲利，目前夏普對康達智持股占比約4成多，儘管中美貿易戰讓康達智近期獲利受到影響，不過他對康達智仍有信心，夏普希望與鴻騰密切合作，讓康達智重生。

康達智在既有日本須賀川設計研發、模具製作、樣品試作，結合中國江蘇省連雲港廠。蘋果去年3月公布前200大供應鏈廠商名單，其中康達智位於中國江蘇連雲港新浦經濟開發區的據點，入列蘋果供應鏈。

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