傳統自行車上半年出口 跌破百萬台

台灣自行車輸出業同業公會引述國貿局統計資料，受疫情影響，台灣傳統自行車上半年出口量跌破百萬台大關、年減三成，出口值年減逾25％。不過電動自行車出口則在3、4月大幅衰退逾兩成後，於5、6月回溫，上半年出口量與金額雙雙逆勢成長逾兩成。

近五年台灣電動自行車產值大幅成長，以今年上半年為例，平均出口單價約1,272美元，較傳統自行車高出一倍，且上半年出口值達4.62億美元，即將追平傳統自行車的4.69億美元，出口量也達到36萬3,181台，年增26.19％。業界預期，電動自行車產值下半年就會成為台灣自行車產業的成長引擎。

台灣電動自行車以歐盟、北美為兩大主要出口市場，今年上半年出口歐盟23萬4,611台，年增16.24％、出口值2.85億美元，年增14.16％；至於北美市場出口量9萬6,342台，因為基期較低，年增高達66.49％、出口值達1.23億美元，年增直逼五成。北美電動車市場下半年爆發性成長可期。

至於台灣傳統自行車上半年出口量跌破百萬台大關、僅剩76.93萬台，年減30.25％；在出口量大減三成下，上半年出口值從6.28億美元縮水至4.69億美元，年減25.28％。

其中，出口跌幅最大的市場為電動自行車最熱銷的歐盟市場，上半年出口量降至30.59萬台，年減逾43％，惟因平均出口單價年增逾7％，使得整體出口值跌幅不像出口量達到四成之多。

至於北美市場傳統自行車出口量、出口值均下跌，前者減少到31.69萬台，年減近兩成；出口值也降至1.92億美元，年減近三成。