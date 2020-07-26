腳踏車產業鏈新基地 鋒明插旗越南

鋒明集團是設計製造各式自行車座墊的企業，因製造業招工不易，中小企業申請外勞額度也受限，往中國大陸發展又起步太晚等種種原因，決定到東協國家找機會。21年前，考察許多東南亞國家後最終選定越南，主要是因為這裡有一種親切感，文化背景也相通，例如越南也過春節、端午節等。加上結識幾位已在越南設廠的台商，了解越南人工作很勤奮，就決定投資了。

經營企業最主要的成本來源有三項，分別是：材料、工資、費用。起初設廠時，原物料都從台灣運來，所以庫存要提高，避免生產中斷的風險，所增加的原物料成本，可從低廉的工資得到補足。這裡的人力很充足，招工沒有台灣遇到的瓶頸，且在越南設廠，可避開關稅輕鬆進入內銷市場，又能避開歐盟對於兩岸的反傾銷稅，費用方面也具備很有利的條件。

蔡文瑞親赴廠房內巡視。圖／ 鋒明集團提供

歐盟曾在2005年，對越南的自行車業提出反傾銷稅，過程長達十年，許多同業選擇轉戰泰國及柬埔寨，留下來的，就要加強自製率。我當時選擇留守越南沒有轉移其他陣地，主要是越南工資上仍有優勢，人事也趨穩定，而且遷廠所花的成本也相當高。

經過20年來的招商引資，越南工資隨之上漲，相較剛來時漲了近十倍，但如果將通膨一起考量，薪資調整幅度還在能接受的範圍內，相較於東協其他國家還是有優勢。而且這裡的員工工時長，周休一日，國定假日也只有11天，換算下來，越南仍具競爭力。

由於公司在越南深耕相當久，自製率已非常高，所有加工都能在廠區完成，只剩最前端的原材料需要進口，除越南本地的供應商外，其他大致上都在台灣，供應鏈完善，因此這次疫情沒遇到斷貨危機。倒是歐洲的銷售端因疫情衝擊停工，峰明因此短期暫停出貨。疫情穩定後的歐盟，鼓勵民眾騎自行車，業務量開始暴增，訂單已排到明年過年還做不完。

鋒明集團近期訂單大幅度增長。 圖／ 鋒明集團提供

以自行車產業來說，現在越南已相當完整，是台灣及中國大陸外，第三個可稱為自行車產業鏈的基地。本身是這行業的台商要來越南發展，可問問許多早來的台商前輩，尋求他們提供協助的機會；若非這產業但想要切入的話，也可尋找釋股或其他有IPO計畫的企業，進行投資。

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