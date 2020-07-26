看準越南優越條件 三陽機車南下同奈扎根

三陽機車在1994年間，看上越南的市場大餅，帶著越南精密（VPIC）一起插旗，並配合當時的南向政策，來到越南設廠。十年前，越南精密主要製造除了汽機車零組件之外，還跨足了醫療器材領域，主要是看上日本的醫療市場商機，為了趕日本訂單，還要苦惱腹地不夠大，考慮透過併購提升出貨力，最終將勝邦金屬納為旗下的子公司。

勝邦金屬生產及加工各種鋁合金錠等材料。圖 ／ 三陽機車提供

我們的工廠設在同奈，這裡是越南最早開發的城市之一，地理位置也有一定的優勢，距離南方大城胡志明市，只有一小時車程，西邊則是平陽省。而平陽、同奈及胡志明市，正是越南最早開始發展的經貿區，模式類似於中國大陸的珠江三角洲。經過近年快速成長，同奈的地價漲上不少，但比起其他國家，越南的土地仍然相對便宜。

我本人也是同奈台商會會長，這裡主要產業有家具、汽機車、金屬加工、自行車、成衣紡織業等十一大項，許多知名台商企業都在此設了廠，例如寶成、台塑、中鋼、南寶等，逐漸形成了台商聚落。

在政府的新南向政策中，我最有感的是兩大部分。一是外貿協會定期舉辦的媒介活動，如台灣精品展、馬拉松活動，透過公益到商業性質的各種活動，協助業者拓展對外貿易，另外，針對業者持續反映的簽定雙邊貿易協定，經濟部也持續在努力，爭取讓雙邊的貿易更自由。

台商也都注意到，越南政府近年積極進行政策調整，希望吸引高科技新創產業設廠，以同奈的地理位置和經濟發展條件來看，我認為，以下產業適合來此發展。包括：一、航太產業。配合2025年建置的新國際機場，可創造很多商機；二、碳纖維及特殊材料；三、門檻高的精密工業或軟體相關的科技業者，目前同奈及胡志明市交界處，已設立高科技園區，台灣以高科技產業為名，若進到越南也非常有潛力。

這次的肺炎疫情，如家具業就受到滿大的影響，同奈台商會積極與越南政府、當地省政府反應，協助將水電費優惠或展延、社會保險及相關保險費展延、貸款利息降低，讓廠商度過難關。越南政府也調整政策，讓2021基本工資凍結，協助受疫情衝擊的企業撐過不景氣的時間。

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