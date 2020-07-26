不畏困境遷廠三次 羅子文「錢」進越南

凱勝傢具赴海外投資的首站是中國大陸，先選在北京設廠，再搬到深圳，2004年就全面轉移到越南。這是因為2003年美國對大陸生產的木製家具，實施反傾銷政策，嚴重打擊當地的家具廠，加上人民幣匯率及勞動力成本提升，所以選擇轉往越南設廠。當然，因為早有許多台商在越南駐足，初級的供應鏈相對其他國家完整，也是到越南落戶的主要原因之一。

遷廠時，我們比較了整個東協市場，認為越南之外，菲律賓及印尼也有不錯的投資機會，此時就要考量家具業的供應鏈，及投資環境的成熟度，比較後，越南仍有優勢。我認為，如果把製造業區分成低、中、高端產品，像家具及鞋業，這種專業人才的需求較低，同時需要較大面積的土地及大量的人力的產業，可在東協國家設廠，而目前又以越南發展較好，土地夠大，資源也豐富。

凱勝傢具主要生產臥房傢俱及各類傢俱。圖／ 凱勝傢具提供

許多企業投資時，都會提到越南工資漲幅不斷上升的問題，每年越南政府會調整5~10%不等的薪資，在主要投資地區中，調幅僅次於中國大陸。但我認為，人力支出這方面，越南相對還是有優勢，當然越南周遭如孟加拉、緬甸、寮國等，人力也相當充足，也可以列為考慮。

越南對國際廠商的招商方式，可以說完全效仿中國大陸，只是規範的部分，相對年限短；而在越南不同的城市，也會依照當地的條件，給予不同的產業別不同的優惠。廠商投資之前，必須要先搞清楚，台商應依照不同的產業別，找到給與相對應優惠政策的城市投資。

越南土地的價格飛漲，也是另一個問題，幾個比較大的都會區，例如胡志明市，近十年地價漲了十倍，但尚未開發的三線城市，還有很大面積的土地，仍有發展空間，選擇設廠城市時，需多評估。

今年對企業來說，最大的困擾就是肺炎疫情了。4月份美國疫情爆發初期，一度影響到凱勝家具，之後逐漸回穩。製造端因家具供應鏈完善，七成已經本土化，斷貨的風險小，主要是銷售端因疫情衝擊，許多在歐美地區開設的傢俱店，出現倒閉潮，整體家具產業造成30~40%的損失，雖然電商的成長補回部份，但仍有受影響。也因此，凱勝傢具延後了要回台IPO的打算，預計明年才會返台掛牌。

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