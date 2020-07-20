萬國通路 雙軌並進拚業績

萬國通路為業界最大、世界級的TPO、PC、PP、尼龍、聚酯類的旅行箱、包、袋及休間用品之專業設計、製造及銷售公司，除自創品牌行銷全球外，也是許多國際行李箱品牌的ODM製造廠。為掌握各國經濟復甦刺激能量，萬國通路力拚產品升級及內需觀光工廠雙軌布局。

萬國通路目前自有品牌生產比重約占七成，OEM及ODM部份則占三成，主要是與Samsonite、TUMI、AWAY、HUGO BOSS、DELSEY等歐美知名品牌進行「策略聯盟」，藉由品牌的全球市場通路，將公司設計新穎、品質優異的產品行銷到全世界去。

萬國通路透露，為了能在艱鉅環境下另闢商機，與台塑3月起組織研發團隊，研討開發一種能在疫情肆虐下，契合消費者需求的「抗菌」行李箱，期盼能把這系列抗菌功效，做為行李箱生產標準的先河，並做為後續開發抗病毒產品的試金石。

配合此抗菌材料研發，萬國通路使用與台塑共同合作開發的輕量化TPO原料，設計一系列超輕量化PP的行李箱，其可登機型重量僅2.4公斤，屬同級產品中重量最輕的。

除此產品優勢外，其面積最大的外殼表面，使用者接觸最多的拉桿、手把及接觸地面的四輪飛機輪，也採用具「抗菌」功效的塑膠原料；同時，內裝部份也採用「消臭抗菌」的內裡布，防止潮濕氣候滋生霉菌。

此外，萬國通路台南總部占地七千餘坪，廣東省東莞廠也近二萬坪，兩地員工合計約三千人。台灣廠除致力於生產高單價、少量多樣的ABS、PP、PC旅行箱外，更是企業「接單銷售」、「營運策劃」及「產品設計開發」的運籌帷幄中心。

為擴大內需市場耕耘利基，萬國通路耗時五年規劃、興建，全球華人世界中第一家以「行李箱」為主題的觀光工廠，也將在25日正式開幕。觀光工廠以歐洲的紅色斜瓦建築為設計風格，戶外綠意盎然的落羽松大道，讓遊客漫步其中，彷彿置身法國香榭大道。

廠內以「萬國上河圖」為主題，體驗德國精湛工藝、日本櫻花的高雅氣質、法國巴黎的浪漫風情，感受世界之美；同時，也可欣賞包括包括「萬國緣起」、「隱形冠軍」、「環保行李箱研發設計」、「測試廊道」、「趨勢產品」及「品牌價值」的展館主題，讓參觀者探索行李箱的創意世界。