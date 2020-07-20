台塑跨業挺商旅 為防疫加分

新冠肺炎防疫將是長期作戰，在各國經濟陸續解封、經濟復甦政策持續推展下，台塑除持續擴大口罩、醫療等高值應用，更宣布與行李箱製造大廠─萬國通路攜手開發「抗菌行李箱」，力挺商旅、觀光經濟安全復甦，為防疫加分。

據悉，萬國通路擬於8月8日「爸爸節」特別日子，推出PP射出抗菌行李箱。因應不同產品線，包括其全世界唯一獨家生產，同為台塑供料的TPO複合材料行李箱，也將於同日推出新款式抗菌系列。

有鑑新冠肺炎病毒除可透過飛沬直接傳染外，附著在隨身用品之間接傳染更難防範、影響更大。為此，台塑除在疫情期間全力供應防疫用口罩原料，董事長林健男以超前部署的思維，聯手萬國通路謝明振董事長，向中研院賴明詔院士請益，構思開發抗菌行李箱，阻隔旅途中的細菌傳播，加碼守護人類健康。

林健男表示，台塑與萬國通路組成跨領域的研發團隊，以輪班、不分日夜方式，在三個月內，台塑成功開發全方位抗菌塑膠複材，並由萬國通路製成國內第一只全箱體具備抗菌效果之機能性行李箱。

萬國通路新推出的抗菌行李箱是在台南生產的MIT精品，使用台塑最新抗菌PP複材，一體成型，具超輕量、堅韌優點，提供耐磨、耐碰撞之功能性，並配置國際TSA海關安全鎖、高品質360度耐磨飛機輪，推拉省力又方便。

更重要的是，從箱體、內裡、手把及滑輪均經日本BOKEN品質評價機構抗菌檢驗，符合ISO 22196:2011標準，驗證「金黃色葡萄球菌」與「大腸桿菌」的抗菌效能達99％以上，強力阻隔細菌入侵。

林健男強調，台塑集團始終秉持一般規格加值化、特殊規格高值化策略，推動石化產品的升級改造，而醫療、5G等高階應用更是加乘焦點。如PP打入醫材等供應鏈，包括醫療機構必用之PP點滴瓶、針筒、藥水瓶，以及防護衣、醫用口罩使用的PP不織布、環保可回收HDPE鼻樑壓條、彈性纖維耳帶；PVC輸血袋、點滴袋、醫療手套等。

面對後疫情時期，台塑將加速數位轉型、人工智慧（AI）、區塊鏈等布局，並調整產業別朝產品精細化發展，開發醫療與健康用途產品，例如奈米纖維複材CNF凝膠敷料、泌尿系統快篩電極、PP產製血液灌流器、PE產製熔噴級纖維用料等產品，提升高值化產品比重。

此外，台塑積極深化AI應用，成立仁武AI工作室以及研發中心，加速發展AI，推動重點包含產銷優化、品質確保、智慧保養、巡檢數位化及降低成本等，目前已完成AI開發57案，下半年將持續進行95案，預估每年可增加利益2.6億元。