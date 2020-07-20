中國醫大 亞洲生技展大秀尖端醫療

「2020亞洲生技展」7/23起在南港展覽館登場！中國醫藥大學暨醫療體系面對疫情肆虐全球，將以「立足台灣、領航世界」為主軸，展現跨領域科研團隊投入抗疫、精準醫學、新藥開發、癌症研究與細胞治療等豐碩成果，讓世界看見台灣防疫與智慧醫療亮點。

由中國醫大校長洪明奇及中國附醫院長周德陽領軍的國際級特色研究中心，將分別展出全球抗疫-新冠肺炎抗疫研發、先進療法-頂尖癌症研究成果、精準醫療-具標靶功能之退化性關節炎潤滑針劑、精準性檢驗類風濕性關節炎之診斷套組等四大主題，內容涵蓋癌症研究與細胞治療等尖端醫療科技亮點成果。

同時邀請長佳智能-三維拓展‧邁向醫療AI 2.0、長聖國際生技-免疫細胞與幹細胞技術平台、長陽生醫國際-器官晶片與生物墨水等三家合作企業參展。

中國醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，秉持醫學大學及醫療機構的專業角色與醫療使命，中國附醫肩負起防疫與醫療責任，醫學研、產業界應攜手合作，透過現代科技，發展人工智慧（AI）醫療，為防疫、醫療、健康照護等相關領域帶來新價值，也為台灣建立創新完整的生態鏈，未來進軍國際，相信台灣定能在世界發光發亮。

洪明奇本身是知名癌症基因科學家，帶領跨領域科研團隊在發展尖端醫療研究、解決重大醫學難題上，扮演重要的角色。在抗疫關鍵時刻，科研團隊加緊投入抗冠狀病毒藥物及疫苗，並整合校內豐富的單複方中藥資料庫，以病毒Protease為標的，透過FRET的方式篩選有效的中藥Protease抑制劑，目前已開發多個具潛力的藥物，並整理相關數據準備進行成果發表。

亞洲生技大會為亞洲第一個全球性的大型生技國際論壇與展覽，今年主題是「危難中找尋生機」，周德陽表示，中國附醫提供以「病人為中心」的友善服務，同時延攬優秀人才和研究團隊發展尖端醫療，不斷提升醫療特色與品質。