台中巨蛋競圖 台日聯隊得標

引頸期盼的「台中巨蛋」建築競圖第二階段評選結果，台中市都發局20日宣布，由日本知名的隈研吾（Kengo Kuma）建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所，共同組成台日團隊，獲選為最優勝廠商，將為台中打造國際級、專業及多功能的「巨蛋體育場館」，讓台中巨蛋成為世界建築的新地標。

台中巨蛋基地位於第14期市地重劃區，即北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地，土地面積約6.96公頃，總經費達65億元，主要設施包括主場館、附屬商場，及其他休閒設施場地。其中，此次委託規劃設計監造技術服務費用，採固定費率6.2％，約3.41億元。

台中巨蛋完工後，可容納1.55萬觀眾席，未來可舉辦籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動等國際專業運動賽事，也可作為大型多功能藝文娛樂演唱表演場所，售票席位達1.3萬席以上，全案預訂2022年中動工、2026年完工營運。

台中市都發局表示，由該局住宅發展工程處、運動局，及建設局新建工程處等跨局處聯合執行「台中市巨蛋體育館興建工程案」。此次「委託規劃設計監造技術服務案」今年2月19日公告上網招標，以公開競圖，分兩階段評選。

台中巨蛋第一階段評選今年5月14日揭曉，共有劉培森建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、九典聯合建築師事務所+Kengo Kuma建築都市設計事務所、大宇建築師事務所，及大壯聯合建築師事務所等五個國際級頂尖建築團隊入選，7月14日舉行第二階段設計評選，20日正式公布評選結果。

Kengo Kuma建築都市設計事務所的知名建築設計案，包括2020東京巨蛋主場館及法國馬賽當代藝術博物館（FRAC Marseille）。這次台日團隊設計台中巨蛋的概念，是以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用。

歷經三任市長的推動歷程，終於在台中市長盧秀燕任內完成「台中巨蛋」第二階段評選，接著還將公開招標，評選出巨蛋承造的營造廠，及營運移轉（OT）廠商。