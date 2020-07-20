豐田、馬自達 競推五門掀背車

五門掀背車躍居國內車市新主流，日系品牌業者搶進新款擴張市占，豐田Auris新款更名Corolla Sport，透過配備升級與雙車色的新設定，捍衛進口同級車銷售冠軍地位。



台灣馬自達上市Mazda3新改款，五門掀背車款新增85萬元有找的入門車型，下放全速域車距控制系統等全套主動安全配備，力圖找回消失的市場份額。



福特Focus五門車款儘管有「國產」的成本優勢，坐穩國內五門掀背車銷售冠軍，但面對進口對手強勢壓境，今年新增進口高性能版的Focus ST車型助陣，候車訂單已排到年底。



兼具車室空間彈性運用優勢的五門掀背車，近年在車商的包裝操作下，成為搭載大馬力、渦輪增壓引擎的「小鋼炮」，與孿生的四門轎車區隔，也讓五門掀背車成為許多品牌的銷售主力。以福特品牌為例，五門Focus去年銷售近8,400輛，占全品牌業績的四成。



原本歐、日系車款銷售占比五五波的五門掀背車市場，今年受疫情干擾，歐系車廠為防疫陸續停工，影響對台新車供給，上半年市場轉變為日系與國產品牌把持的局面。



車市龍頭和泰汽車從2018年起進口豐田Auris來台販售，跨足五門掀背車市場，在台累積銷售超過7,000輛，穩居進口掀背車銷售冠軍。



和泰車指出，新款Corolla Sport搭載七氣囊與TSS 2.0智動駕駛輔助系統等29項主被動安全系統，入門款結合舊換新補助，不到80萬元即可入手，比國產同級車實惠，捍衛進口同級車銷售冠軍地位。



馬自達去年中推出Mazda3大改款新車，由於訂價大幅攀升等因素，銷量市占不如前代。今年7月Mazda3推出新改款，主力的五門掀背車款，新增85萬元有找的入門車型，並將原本百萬元以上等級才有的主動安全配備全面下放，積極找回流失市占。