大中華買家 搶下13億裸女畫

香港7月超級拍賣周在資金盛宴中劃下驚嘆號，兩大國際拍賣行蘇富比、佳士得合計成交額高達50.6億港元，相當於七天進帳近200億台幣，由現當代藝術撐起半邊天，敲出七件破億港元拍品、貢獻逾10億港元，最高價為常玉的《綠色背景四裸女》成交價2.58億港元，此畫在15年間增值15倍，據稱賣家來自台灣。



同時間，佳士得加碼推出「現當代全球聯合夜拍」，由香港、巴黎、倫敦、紐約接力馬拉松式直播拍賣，歷時四小時成交總額達32.4億港元（約124億台幣），25％拍品由亞洲藏家入藏，全場最高價羅伊．李奇登斯坦的《裸體與歡愉畫》以逾13億台幣賣出，由大中華買家打敗紐約買家，收入囊中。



藝術投資圈傳出，多位華人富豪藏家此次採「掐尖」策略投得多件億港元拍品，亦即鎖定最貴、最好的藝術品競投。現當代藝術大師精品最搶手，趙無極、常玉等近代華人油畫，成為香港藝術市場主流，有國際盤的西方油畫也是頂級藏家購藏標的，包括大衛．霍克尼、李奇登斯坦等作品。



蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，現代藝術拍出佳績，反映市場對頂級藝術品的熱切需求；耿畫廊負責人耿桂英表示，藝術精品成為這波熱錢的避風港，明星級藝術家又是熱門投資標的。



今年香港春拍創下「疫」外驚喜，讓全球見識亞洲藏家雄厚的藝術資本。其中，香港蘇富比成交額32.2億港元，五件億港元現當代藝術拍品誕生，買家來自近40國，連續七季總成交額逾30億港元；香港佳士得成交總額18.4億港元、三件拍品過億港元（含兩件現當代藝術、一顆12.11克拉藍鑽），買家來自35國。



近代華人油畫在香港拍賣周億港元拍品占六席，貢獻約9億港元（逾34.22億台幣），趙無極、常玉是含金量TOP2藝術家，總計兩人在香港拍賣周成交總額分別逾6、5億港元，常玉的《青花盆中盛開的菊花》成交價逾1.91億港元，15年增值逾23倍。