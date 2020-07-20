都會型旅館仍陷困境 商總提三建議解困局

因商旅、觀光旅遊未全面開放，商總調查發現，都會型飯店、特別是台北市五星級觀光飯店依然深陷困境中，6月業績與去年同期相比即使沒有100％衰退，也接近100％。商總理事長賴正鎰因此為都會型旅館請命，一是盼對都會型飯店的振興紓困能持續到12月底，二是望能依旅館型態不同，推出相對應的紓困振興方案，三是儘速評估商旅、觀光旅遊全面解封的時程。

在有振興券助拳、政府大力振興國旅下，商總調查發現，風景區的旅館店業績都大幅成長，但是，都會型五星級觀光飯店，反而因國境未全面解封而仍處於困境中。賴正鎰指出，台北有不少以陸客、觀光客為主的飯店，即使房價砍到2、3成，住房率也只有1、2成，6月多數旅館的業績不到1成、甚至趨近於0。

賴正鎰直言，都會型五星級的困境，若無解，即使不會有旅館倒閉、歇業潮，也會有一波失業潮，因此，除了振興紓困外，最重要的還是邊境解封要儘早評估開放，至少要給個時程。

商總調查也發現，雖然旅館業是首波獲得紓困的對象，但是，有不少五星級旅館因為符合「獎勵觀光產業升級優惠貸款」要點，而在疫情發生前獲得銀行優惠貸款的業者，在疫情發生後，當申請相關紓困時，卻因此無法獲得利息補貼，業者也因此盼放寬紓困條件。

商總也因此建議，有關利息的補貼應分項考量，一個是配合國家發展計畫建置優質旅館環境，所申請的融資，一個是因疫情影響營收削減為營運周轉而申請融資補助，應視為不同屬性而有不同的考量。

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