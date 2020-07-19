7/19前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
7/20（一）
經濟部發布6月外銷訂單
台灣人壽退休生態指標記者會
國產署例行記者會
7/21（二）
工商5G論壇
台灣索尼Sony Barvia系列電視新品發表會
7/22（三）
主計總處公布6月失業率
宜特記者會、華碩電競手機發表
中華經濟研究院/2020年第三季臺灣經濟預測
星展銀行/第三季投資展望
亞洲生技大會
單元二「陸府觀森」進場
高鐵新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案招商說明會
7/23（四）
經濟部發布6月工業生產指數
央行公布6月五大銀行新承作放款
台灣機械工業公會理監事會
漢來10樓四大餐廳重新開幕
賦稅署例行記者會
麗寶建設機構奧羅拉花園戶外公共雕塑揭幕
7/24（五）
勞動部公布無薪假
合勤控資安大賽
台灣經濟研究院/國內總體經濟預測更新暨7月分景氣動向調查公布
央行公布6月貨幣總計數
大高雄不動產開發公會召開會員大會
7/25（六）
泰嘉開發台南建案「水律川」公開
國際財經焦點
7/20(一)
日本6月進出口、日本央行貨幣政策會議忘備錄
德國6月生產者物價指數（PPI）
歐元區5月經常帳
7/21(二)
美國6月芝加哥Fed全國活動指數
韓國6月PPI
日本6月消費者物價指數（CPI）
澳洲央行貨幣政策會議忘備錄
7/22(三)
美國上周原油庫存、6月成屋銷售、5月房價指數
日本7月自分銀行綜合採購經理人指數（PMI）、製造與服務業PMI
7/23(四)
美國上周初領失業救濟金人數、7月堪薩斯州Fed製造業指數
韓國Q2國內生產毛額（GDP）
德國8月GfK消費者信心
法國7月企業信心
歐元區7月消費者信心
7/24(五)
美國7月Markit綜合PMI、製造與服務業PMI；6月新屋銷售
澳洲7月聯邦銀行綜合PMI、製造與服務業PMI
英國7月Markit/CIPS綜合PMI、製造與服務業PMI；6月零售銷售
法國7月綜合PMI、製造與服務業PMI
德國7月綜合PMI、製造與服務業PMI
歐元區7月綜合PMI、製造與服務業PMI
義大利7月企業與消費者信心
陸港澳焦點
7/20(一)
7月份LPR（貸款市場報價利率）
7/21(二)
香港6月份綜合CPI
7/22(三)
Swift公佈6月份人民幣全球支付占比
7/23(四)
2020中國互聯網大會首次於線上召開，並取消線下實體展館
「外商投資負面清單（2020年版）」、「自貿區外商投資負面清單（2020年版）」正式實施
台股一周焦點
7/20(一)
除息》佐登-KY、橘子、新潤、致伸等
7/21(二)
除息》矽力-KY、晶焱、網家、威剛、元大台灣50、元大MSCI、台灣富邦台50等
法說會》力成、超豐
7/22(三)
除權息》玉晶光、是方、弘塑、正崴、臺企銀等
法說會》M31、艾姆勒
7/23(四)
除息》智邦、鴻海、鴻準、王品、華擎、中美晶、泰昇-KY、頎邦、亞泥、桂盟等
法說會》旭暉應材
7/24(五)
除息》智崴、崑鼎、中鼎、新鼎、中鋼等
法說會》智原