7/19前瞻一周》下周國內外財經焦點

國內財經焦點

7/20（一）

經濟部發布6月外銷訂單

台灣人壽退休生態指標記者會

國產署例行記者會

7/21（二）

工商5G論壇

台灣索尼Sony Barvia系列電視新品發表會

7/22（三）

主計總處公布6月失業率

宜特記者會、華碩電競手機發表

中華經濟研究院/2020年第三季臺灣經濟預測

星展銀行/第三季投資展望

亞洲生技大會

單元二「陸府觀森」進場

高鐵新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案招商說明會

7/23（四）

經濟部發布6月工業生產指數

央行公布6月五大銀行新承作放款

台灣機械工業公會理監事會

漢來10樓四大餐廳重新開幕

賦稅署例行記者會

麗寶建設機構奧羅拉花園戶外公共雕塑揭幕

7/24（五）

勞動部公布無薪假

合勤控資安大賽

台灣經濟研究院/國內總體經濟預測更新暨7月分景氣動向調查公布

央行公布6月貨幣總計數

大高雄不動產開發公會召開會員大會

7/25（六）

泰嘉開發台南建案「水律川」公開

國際財經焦點

7/20(一)

日本6月進出口、日本央行貨幣政策會議忘備錄

德國6月生產者物價指數（PPI）

歐元區5月經常帳

7/21(二)

美國6月芝加哥Fed全國活動指數

韓國6月PPI

日本6月消費者物價指數（CPI）

澳洲央行貨幣政策會議忘備錄

7/22(三)

美國上周原油庫存、6月成屋銷售、5月房價指數

日本7月自分銀行綜合採購經理人指數（PMI）、製造與服務業PMI

7/23(四)

美國上周初領失業救濟金人數、7月堪薩斯州Fed製造業指數

韓國Q2國內生產毛額（GDP）

德國8月GfK消費者信心

法國7月企業信心

歐元區7月消費者信心

7/24(五)

美國7月Markit綜合PMI、製造與服務業PMI；6月新屋銷售

澳洲7月聯邦銀行綜合PMI、製造與服務業PMI

英國7月Markit/CIPS綜合PMI、製造與服務業PMI；6月零售銷售

法國7月綜合PMI、製造與服務業PMI

德國7月綜合PMI、製造與服務業PMI

歐元區7月綜合PMI、製造與服務業PMI

義大利7月企業與消費者信心

陸港澳焦點

7/20(一)

7月份LPR（貸款市場報價利率）

7/21(二)

香港6月份綜合CPI

7/22(三)

Swift公佈6月份人民幣全球支付占比

7/23(四)

2020中國互聯網大會首次於線上召開，並取消線下實體展館

「外商投資負面清單（2020年版）」、「自貿區外商投資負面清單（2020年版）」正式實施

台股一周焦點

7/20(一)

除息》佐登-KY、橘子、新潤、致伸等

7/21(二)

除息》矽力-KY、晶焱、網家、威剛、元大台灣50、元大MSCI、台灣富邦台50等

法說會》力成、超豐

7/22(三)

除權息》玉晶光、是方、弘塑、正崴、臺企銀等

法說會》M31、艾姆勒

7/23(四)

除息》智邦、鴻海、鴻準、王品、華擎、中美晶、泰昇-KY、頎邦、亞泥、桂盟等

法說會》旭暉應材

7/24(五)

除息》智崴、崑鼎、中鼎、新鼎、中鋼等

法說會》智原