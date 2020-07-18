疫情阻進口 水泥、混凝土價 衝五年最高

受疫情影響，進口水泥數量減少、陸沙禁運，導致原料成本增加、環保趨嚴，但在台商回流，建案增加的影響下，去年底至今以來，預拌混凝土價格衝到近五年來的高點，水泥的議價空間也趨小；市場指出，干擾價格的因素短期不易解決，預估水泥、預拌混凝土價格至年底前，都會維持在穩定的高檔。

此一現象，讓主要水泥廠及預拌混凝土廠受惠，包括台泥、亞泥、環泥及國產建材實業第一季的財報顯示，國內市場營業毛利率都有3～5％的提升。

2019年上半年，從越南、泰國等地進口的水泥數量，爆出高達126.6萬噸的破歷史新高記錄；但受疫情影響，進口水泥在各國邊境管制下，上半年已比去年同期明顯減少。市場人士指出，水泥市場殺價競爭少了，但議價空間也縮小了，今年以來的價格相對比過去提高了。尤其中美貿易戰、新冠疫情等變數，驅動台商回台投資，無論廠辦、商辦大樓建案都增加，對水泥的需求也增加，台泥、亞泥都指出，出貨條件的議價空間變小，水泥價格相對過去幾年「穩定在一定價格之上」。

環保法規趨嚴，也是水泥價格議價空間縮小的因素之一。業者表示，政府規定水泥廠的出口量逐年遞減，間接讓水泥生產成本有小幅度的增加，水泥價格「趨硬」。

至於預拌混凝土市場，去年下半年開始，在砂石、爐石、灰飛等主要原料價格上漲帶動下，為反映原料價格出現一波調漲潮；今年更因疫情影響，大陸砂石進口量大減八成以上，價格又有一波段的反映。近期由於國內公共工程、廠辦，以及民間建築等工程數量的增加，公共工程監督機關接到許多營造廠的抱怨，預拌混凝土的價格又醞釀調漲。

台灣區預拌混凝土公會指出，砂石、爐石、灰飛等主要原料的價格，近一年分別有兩成至倍數的上漲，對預拌混凝土廠營運增加很大的壓力，政府應針對上游原料的價格及產量管控，讓價格趨於平穩。