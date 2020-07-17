亞獅康8/25下櫃 將轉換為ADR

亞獅康-KY因第二季淨值負數，每股淨值為-1.36元，將於8月25日起終止櫃檯買賣。亞獅康執行長傅勇表示，未來第一上市市場將轉移至美國那斯達克，台灣普通股股數可轉換為美國存託憑證（ADR），若以17日台灣收盤價7.17元，美國ADR前一日收盤價為1.85美元計算，溢價率約52％。



亞獅康17日召開重訊記者會，說明股票下櫃後的因應措施，同時決定於9月4日召開股東臨時會，討論終止在台公開發行、轉赴美國那斯達克上市等重要事宜。



亞獅康表示，董事會已決議股票轉換辦法，以1單位美國存託憑證表彰5股普通股，惟股東需在9月25日前提出申請，預計一至二個月可轉換至ADR，且須負擔轉換手續費，每張約900元。



掛牌之途十分坎坷的亞獅康，是在2017年6月1日在台灣以科技事業掛牌，擁有三年內淨值可以為負數的寬限期。不過該股上櫃第一天，不僅跌破68.92元的承銷價，且還因新上櫃股在15天內，跌破上櫃承銷價的七成，被迫召開重大訊息記者會說明，創下先例。



而後亞獅康2018年5月5日到美國發行ADR，並以ASLN-US代號在美國那斯達克全球市場掛牌交易，每單位實際發行價格為7.03美元，不過因逢美國生技股走勢不佳，掛牌首日大跌20.02％，以5.61美元收盤，成為市場話題。



櫃買中心表示，亞獅康至今年6月1日上櫃掛牌已屆滿三年，今年第二季淨值仍為負數，因此，依規定公告終止該公司有價證券櫃檯買賣。



傅勇表示，亞獅康仍持續進行新藥開發，異位性皮膚炎藥物ASLAN004一期臨床試驗，預計今年底前公布臨床數據，觀看待數據結果，2021年啟動臨床二期、最快可在2023年完成。



亞獅康目前帳上現金約4億元，但每季研發費用就高達約1億元，現金只能支撐到新藥臨床一期，因此預計今年第四季將辦理增資，募得資金將運用於臨床二期。



傅勇表示，由於美國投資人主要都是亞獅康的原始股東，不會因為台灣即將下櫃而拋售股票，加上對新藥研發有信心，因此，傅勇認為美國股價不至於會有大幅度波動。