死敵握EUV直追 台積電3奈米不妙了？

全球晶圓代工龍頭台積電Q2繳交亮麗成績單，合併營收達3,106.99億元、年增28.9％，為季度營收歷史次高。毛利率與單季稅後獲利均創新高紀錄。對此，台積電整體先進製程對營收貢獻仍維持50%以上，使用極紫外光(EUV)微影技術的7奈米及5奈米製程下半年將持續提供領先業界的強勁需求，不過，韓媒認為，三星電子的EUV技術已經縮小與台積電的差距，在三星積極搶市下，台積電未來市占率將跌破50%。

據韓媒《KoreaBusiness》報導，ASML日前公布 2020 年第 2 季財報，該季銷售金額達 33.26 億歐元、季增36%、年增30%，淨利 7.51 億歐元、季增92%、年增57%，顯示在台積電、三星電子以及英特爾等公司大量需求下，其獲利表現極佳。

ASML指出，推動公司業績的，就是EUV設備需求，隨著半導體發展進程來到5奈米製程，晶圓代工廠仰賴採用該公司生產的EUV設備(定價約 1.4 億歐元)更成為生產關鍵，由於成本高昂，目前格羅方德 (GlobalFoundries)、聯電最終放棄先進製程研發。ASML獨家供應的EUV設備，也讓台積電在7奈米製程上獲得重大進展，甚至遠遠超越競爭對手三星的技術，市占率也不斷擴大差距，可說是台積電7奈米研發上的最大功臣。

ASML於2020年Q2出貨9台EUV設備，並獲得3台訂單。除了三星、台積電，南韓記憶體大廠SK 海力士，也計畫將EUV技術導入DRAM 等記憶體的生產線，ASML未來營運動能有望持續增加。

根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院調查顯示，2020年Q2晶圓代工市場排名，台積電市占率從前季的54.1%降至51.5%，三星反而從15.9%成長至18.8%，南韓半導體產業分析人士表示，三星能有如此表現，這一切主要歸功於EUV設備。

一些南韓半導體專家甚至認為，三星從2022年開始將導入3奈米製程，台積電預計也在同時間進入，屆時雙方市占率將繼續縮小，台積電市占率更有可能在三星積極搶市下，掉落到50%以下。

（ 中時電子報 呂承哲）

延伸閱讀

狠踩三星 台積躍全球市值最大晶片廠

生技遭殺戮 台積定江山 台股收高12,181

日盛盤後｜台積電支撐指數守穩10日線

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!