智崴與澳加辦事處 合作「飛越」兩國

疫情無法出國，智崴（5263）攜手加拿大和澳洲辦事處，在台北南山微風廣場i-Ride飛行劇院，舉辦飛越加拿大和飛越澳洲，透過5D飛行劇院「體驗」旅行加拿大和澳洲景觀。

智崴17日與澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處，共同於台北微風南山廣場，舉辦「世界航線 i-Ride實現」記者會，澳洲辦事處處長高戈銳（Gary Cowan）、加拿大駐台北貿易辦事處曹燮榮副處長(Rupert Cao)出席致詞外，美國在台協會谷立言副處長（Raymond Greene）、外交部北美司姚金祥司長、亞太司蘇瑩君副司長、文化部文化交流司紀東陽副司長及微風集團畑明男總經理都出席參與這場「飛越澳洲」與「飛越加拿大」的首映會。

智崴集團董事長暨執行長歐陽志宏表示，去年智崴與美國在台協會（AIT）合作引進「飛越美國Discover America」，廣受好評，而今年因疫情影響，有鑑於旅遊的相關限制，今年，智崴再度攜手澳洲辦事處及加拿大駐台北貿易辦事處，在北高兩地的i-Ride飛行劇院，首映「飛越澳洲Discover Australia」及「飛越加拿大FlyOver Canada」，串聯地球南北各地，讓台灣的民眾暑假不用出國，就可以飛越澳洲、加拿大、美國，飽覽世界美景。

歐陽志宏指出，此次活動，意義重大，因為大家雖然在疫情期間無法出國，卻可透過飛行影片，「出國觀光」，未來，希望今年農曆年，也可在澳洲欣賞到「飛越台灣」，進行文化交流。

他說，「飛越加拿大FlyOver Canada」飛行劇院是智崴在海外的第一個起點，自2013年開幕以來，該飛行劇院已累積超過350萬的體驗人次，且仍是TripAdvisor推薦當地旅遊必去景點第一名。這座飛行劇院也化身為文化交流的平台，今年農曆春節期間，由智崴全球攝影團隊所拍攝的「飛越臺灣」，已在加拿大溫哥華的飛行劇院上映，將台灣的美景輸出到加拿大，讓到訪溫哥華的遊客，用飛行的方式認識台灣的美麗風景。

另外，位於澳洲昆士蘭省黃金海岸Dreamworld樂園的飛行劇院，是智崴在南半球打造的第一座飛行劇院。該影片由智崴全球團隊與澳洲攝影團隊共同打造，歷時一年多完成拍攝與後製。「飛越澳洲」影片除了讓遊客可透過飛行的方式，欣賞昆士蘭省大堡礁、維多利亞省大洋路等著名景點。拍攝視角更融入許多極限運動員視野，讓遊客體驗與極限運動員一同翱翔於塔斯馬尼亞省搖籃山的刺激快感。

智崴集團表示，隨著海外飛行劇院的拓建，智崴已逐年累積相當可觀的飛越系列獨家規格影片。未來在台灣，民眾想去哪裡旅行，都可透過i-Ride飛行劇院，一秒瞬間移動，不論是飛過冰島著名的眾神瀑布 （Godafoss waterfall）體驗大自然的鬼斧神工，或是親臨紐約大都會棒球場感受賽事的熱血沸騰，智崴都將透過最先進的體感技術，將世界各國的美景輸入台灣，讓遊客透過i-Ride飛行，跟著我們旅行全世界。