IKEA青埔店23日開幕 挑戰東北亞店王

高鐵桃園青埔站近期人氣火紅，繼國泰置地廣場新光影城登場後，斥資60億打造的全台最大IKEA新桃園店亦將在23日開幕，目標不僅要做全台居家賣場王，且將挑戰東北亞業績店王。而在新桃園店之後，台北內湖店亦積極趕工預定明年底前登場，至於北市敦北店是否存續仍在評估中。

桃園青埔特區在華泰名品城GLORIA OUTLETS孤軍奮鬥三年多後，今年整個大翻轉！新光影城以全新複合式與創新掀起話題，試營運首日吸客逾七萬人次，並嘉惠華泰名品城人潮成長逾三成，新光三越集團總經理吳昕陽16日更親自體驗搭乘高鐵遊逛青埔黃金商圈；接下來IKEA新桃園店挾全台最大店、最大景觀餐廳等話題將於23日開幕，預料再吸引龐大人流；緊接著8月7日有八景島水族館、COZZI飯店等到位。華泰名品城執行長陳炯福強調，未來商圈共榮可期待。

瑞典IKEA在台、港經營者為怡和集團旗下Dairy Farm（牛奶國際），在台灣除IKEA外，還有頂好、Jasons、必勝客、肯德基等代理餐飲零售品牌，共有650個通路據點，年營業額350億元，唯今年Dairy Farm已將台灣頂好、Jasons賣給家樂福，但不影響IKEA在台展店步伐，除了去年下半年進駐新店小碧潭拓展新型IKEA外，今年新桃園店進場，總樓地板面積達2.1萬坪、營業面積約9, 000坪商場，除了是舊桃園店的1.6倍，更超過台中店，有望在第一年業績即超越現今IKEA全台業績最高的新莊店，並挑戰東北亞店王寶座。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示，全球邊境管制，「不出國商機」成為下半年成長動能，為搶攻8,000億出境消費商機，華泰名品城特別營造「類出國感」的購物環境，包括漫遊美國紐約等四大國度拍美照情境，且招商布局積極，包含國際精品Chloe及Montblanc等陸續進駐，品牌數已超過285個，加上近鄰包括水族館Xpark、新光影城、Cozzi Blu和逸飯店與IKEA等，將有機會形成群聚效益、共榮共利，華泰名品城有信心「下半年表現精彩可期」，原訂今年80億目標可望提前達標。

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