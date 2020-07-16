分析》米其林密探難入台 2021年怎麼「辦」

歷經曲折、讓國內飯店與餐飲業者陷入「集體焦慮」的《2020米其林指南 台北／台中》發布會，終於將在8月底揭榜。觀光餐旅業者關心的不只是首度列入評鑑的台中會有那些餐廳摘星？抑或除夜市小吃之外，米其林將如何以「必比登推薦」提高台中地方風味小吃與在地美食特色？有「遠慮」者更關心的是：2021年怎麼「辦」？

2020年新冠肺炎爆發，除強襲觀光旅遊與民生消費產業，也打亂米其林組織出版發行節奏，因許多國家採取嚴格邊境管制，匿名調查的米其林密探無法照既定進度赴各城市評鑑調查，使今年許多城市米其林指南的公布時間都往後遞延，有些疫情嚴重的城市地區甚至因密探去不了、無法評或評不到，因而差點開天窗。

台灣被納入《米其林指南》評鑑是交通部觀光局推動「Tourism 2020台灣永續觀光發展方案 」一環，觀光局希望強化以美食為主題，持續帶動台灣觀光的國際能見度，吸引更多國際客來台觀光，並促進產業發展，進而鞏固台灣「千萬觀光大國」地位。

繼2018與2019年的台北之後，2020年台中被列入《米其林指南》評鑑範圍，照進度2021年則會再增加台南。只是，台灣雖防疫有成，但疫情至今仍在全球延燒，許多大型國際盛會都基於防疫而被迫延期或取消，業界認為，如果包括台灣在內的米其林評鑑城市邊境管制未解，2021年台灣米其林指南恐較2020年更難評，也更難「辦」。

據了解，《2020米其林指南 台北／台中》原本計畫比照過往，在媒體發布會當晚舉辦「米其林星光晚宴」，且「場地都已訂好」，但因國際疫情依然嚴峻，台灣邊境管制依舊嚴格，所以國際米其林星廚無法來台，主辦單位只好取消今年盛宴。同樣的情形是否會發生在必須「飛來飛去繞著地球吃」的米其林密探身上？將是2021年台灣米其林指南怎麼「辦」的關鍵。

延伸閱讀

米其林指南 8月台中放榜