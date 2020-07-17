工具機業悲觀 到明年都不好

新台幣匯率升值、歐美疫情再起，大陸水災等黑天鵝不斷，工具機廠接單回溫呈曇花一現，6、7月僅接零星訂單。工具機業認為，今年工具機產業景氣不可能好轉，悲觀派甚至預期，明年景氣也不會復甦。台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，第三季比上半年更差，今年工具機產值及出口值至少衰退20％。



台灣工具機廠4、5月陸續接獲大陸企業短急單，訂單回溫，第二季歐美各國封城，訂單全面停擺，解封後，6、7月接獲零星訂單，最近疫情加劇，新台幣匯率升值，訂單搶輸日韓對手，訂單回溫變曇花一現。部分不願意具名工具機廠負責人悲觀表示，市場黑天鵝不斷，明年工具機產業景氣也不會好轉。



上銀集團總裁卓永財、東台集團董事長嚴瑞雄、百德機械董事長謝瑞木、協易機械董事長郭雅慧、高明總經理張仕育等人16日出席台灣區工具機零組件公會主辦工具機口罩國家隊感恩會前受訪，口徑都一致，第三季工具機產業景氣不好，第四季景氣還要觀察，今年工具機廠接單並沒有明顯好轉的跡象，全年工具機產業景氣不可能好轉，最快明年復甦，工具機廠普遍認為，今年業績不可能優於去年。



卓永財表示，近期整體景氣雖比之前略好，但就工具機產業來看，工具機是資本財，受衝擊最大、卻最晚復甦，今年工具機產業景氣不會好。



謝瑞木表示，原本預期下半年工具機產業景氣好轉，但目前全球疫情更加嚴峻，百德以歐美市場為主，目前在手訂單2～3個月，訂單能見度看到10月。這波新台幣匯率又升值，百德上半年光是認列新台幣兌美元及歐元匯率損失至少五千萬元，嚴重侵蝕本業獲利。



張仕育指出，1970年代迄今，幾乎每10年就會一次石油危機、亞洲金融風暴及全球經濟海嘯等大事。疫情爆發以來，第二季交易停頓，沒有商務拜訪，企業都不買工具機，第三季只有台灣及大陸有內需，今年工具機產業景氣不會好，也不會出現報復性或V型反彈，最快明年第二季才會好轉。