台泥決100%收購 信昌化將下市

台泥董事會15日決議以每股18元的價格，斥資13.66億元公開收購信昌化在外流通的57.5％股權，若全數收購完成信昌化將下市。



信昌化先前辦理減資彌補虧損，減資幅度54％，減資後已發行普通股將降至1.32億股。預定在20日以減資後參考價14.64元重新掛牌交易，若以18元收購價來看，此次收購溢價幅度約23％。



台泥統計，目前台泥及關係人和平工業區專用港實業股份有限公司、信昌投資股份有限公司及聯誠貿易股份有限公司，持有信昌化的股權約有5611.98萬股，持股比例42.5％。



此次將公開收購信昌化7589萬51股，相當於在外流通普通股57.49％。本次公開收購價格為每股18元，收購總金額達13.66億元；不過，最終若未達到預訂收購量，只要最低收購數量 660萬500股，約相當於信昌化全部股份總數 5％時，本次公開收購之數量條件仍達標。



台泥副總黃健強指出，由於近年大陸地區興建原料廠的大量投產，導致全球石化產品價格下滑，信昌化自2012年開始，除2018年獲利外，都是處於連年虧損的情況。



2019年，全球經濟因中美貿易戰、加上區域性貿易組織帶來的關稅衝擊甚鉅，且終端需求保守，整體石化產業獲利呈現衰退。黃健強指出，信昌化2019年虧損更高達20億以上；而2020年受疫情影響，導致全球市場供需失調，原油仍供過於求，信昌化所屬產業面臨更為險峻趨勢，第一季稅後虧損即達3.43億。



台泥表示，此次收購信昌化，是希望整合集團資源，調整信昌化之體質，以尋求發揮最大綜效。未來依據法律規定程序，信昌化將下市。



黃健強指出，收購後，台泥將調整信昌化的業務經營模式及財務結構，後續不排除由台泥長期繼續持有信昌化，也有可能考慮出售信昌化股權或資產，或者引進策略聯盟夥伴共同經營，希望能創造集團整體利益。