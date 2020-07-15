聚陽6月獲利大增 3外資上修目標價

成衣大廠聚陽6月獲利年增逾40%，美系、港系及日系外資看好獲利率續揚，目標價分別上修到215元、203元、200元，投資評等為加碼、買進、優於大盤。

聚陽股價今天上漲4元開出，早盤高點來到177元，成交量超過6400張。

美系外資發布研究報告，將聚陽今年第3季營收成長率預估值從年增2%調升到年增4%，動能包括日系和美系品牌客戶加速回補庫存、醫療相關訂單增加，預期聚陽第3季毛利率及營業利益率將分別年增1個百分點、0.6個百分點，維持「加碼」評等，目標價從205元調高到215元。

港系外資表示，聚陽主要客戶展望改善，有助提升訂單能見度，看好2020年至2022年營收及獲利率前景，將聚陽今明後年每股盈餘預估值上調32.6%、16.4%、16.2%至9.36元、9.54元、10.61元，投資評等從「持有」升至「買進」，目標價自143元調高到203元。

日系外資指出，聚陽今年以來受惠於大眾市場及疫情相關產品的急單增加，且聚陽預估第3季營收將年增10%，可望帶動近期股價走揚，多數客戶也正面看待第4季展望，因此將聚陽2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調升9.5%、7%、7%至8.5元、8.93元、9.47元，重申「優於大盤」評等，目標價從175元上修到200元。