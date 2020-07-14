自駕觀光小巴 WinBus今起免費載客

由彰化縣政府與勤崴國際、財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心）共同推動彰濱自駕觀光小巴WinBus，經第一階段不載客測試後，14日宣布進入第二階段載客測試，15日起至9月底止，民眾可免費搭乘。與會的經濟部常務次長林全能透露，彰濱自駕觀光小巴WinBus，共創「三個第一」，成為台灣之光。

WinBus行駛路線為台灣玻璃館、彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館及緞帶王觀光工廠等，民眾可使用悠遊卡或一卡通在第二階段載客測試路線，免費搭乘。



林全能透露，WinBus創三個第一，第一個第一是「台灣自動駕駛巴士隊」，是國人自己打造的巴士，結合車輛中心及勤崴國際等公司合作，自製率高達九成以上。



第二個第一，是「無人載具科技創新實驗條例」，又稱「監理沙盒」通過的第一個案子，就是勤崴國際的自駕小巴案。



第三個第一，是目前世界公共運輸自動駕駛無人的運行里程數，大約僅10公里，WinBus搭乘里程總共12.6公里，是目前全世界最長公共運行自動駕駛實際執行案例，這是世界第一。



林全能說，彰化縣是國內車輛零組件產業重要聚落，希望透過科技發展與車輛產業連結，將彰化車輛產業零組件聚落再升級，創造更多價值。



彰化縣長王惠美表示，非常高興全國第一張能夠營運的自駕車試車牌，試車地點就在彰濱工業區。尤其，彰化縣中小企業在汽車零組件上有非常多優秀的廠商，一起與國家隊打造自駕車，希望試營運後，能夠有更多台的自駕車一起加入，帶動地方觀光。



勤崴國際總經理黃晟中指出，這是首次台灣廠商加入無人車正式上路的測試，今年先通過自駕沙盒運行審查，通過相關安全驗證，取得「全台首張可營運載客」的自駕車試車牌，開始載客運行。