印度新冠惡化 華航取消台印班機至10月下旬

印度新冠肺炎疫情持續惡化，唯一經營台北、新德里直航的中華航空考量疫情及營運成本，決定取消所有台北往來新德里的夏季航班，須等到10月25日之後才有可能復航。

中華航空公司指出，仍會隨時觀察印度的航空市場與需求變化，待印度政府重新開放國際航班且在當地城市醫療及衛生環境無虞、市場需求提升等情況下，可隨時調整班表，重回印度市場。

華航宣布上述消息後，讓因工作或其他因素還滯留在印度的台灣僑民感到憂心，擔心沒有班機可以回台。對此，華航表示，只要能夠湊足人數包機，並由駐印度代表處向印度外交部申請包機飛航，就願意承接台北、新德里之間的包機，但票價將視搭機人數及旅行社的財務成本考量而定。

不似日本、韓國等多國經常有多架次本國專機或包機前往印度搭載僑民返國，台灣迄今僅有一趟撤僑專機，是由駐印度代表處出面協調，並由台商代表承租華航專機於5月4日接滯留印度的100多名台人返國。

至於12日的華航包機，則是印度台北協會承租搭載在台灣的印度民眾返國，駐印度代表處出面協調，返航時載33名台灣民眾及17名印度民眾前往台灣。

由於華航考量成本暫停台印客運航線，駐印度代表處和駐清奈辦事處只能隨時打聽日本、韓國的撤僑專機或包機最新資訊，並致電協調，盡量讓想返國的台灣民眾可透過到東京或首爾轉機的方式返家。

印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）累計確診病例已破90萬例，且每天以新增2萬多例的速度成長，顯現疫情持續惡化。