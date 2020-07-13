機車業促銷 12倍奉還

搶攻下半年第一個銷售旺季，機車業者不分油電，紛紛加大優惠促銷力道，要消費者掏出口袋裡的振興券購車。三陽針對國民神車－新迪爵125，祭出最高折抵1.2萬元的「12倍奉還」優惠，促銷手筆最狂。

三陽表示，為響應振興券刺激消費的政策，推出「超錢振興」活動，以新迪爵125七期車款為主角，民眾持3,000元振興券購車，三陽再加碼9,000元購車金，相當於掏出1,000元現金購買振興券，可享1.2萬元購車金的12倍奉還優惠。

機車業龍頭光陽包裝振興券促銷也不手軟，7月持券購買Racing S、New Many、新名流、Nice等車款，光陽加碼5,000～9,000元購車金的優惠，捍衛市占。

產銷PGO品牌機車的摩特動力，針對J-bubu 115以及Alpha MAX125兩款油車，推出3,000元振興券抵6,000元購車金的雙倍送活動搶市。

電動機車業者也鎖定振興券話題炒買氣，宏佳騰7月針對購買Ai-1電車全車系買家，提供免振興券即享三次免費定保優惠；中華eMOVING則是聚焦電動自行車產品，推出持3,000元振興券購買Shine、Bobe，可抵萬元購車金活動。

機車業者分析，今年台灣機車內需熱絡，買氣不受疫情影響，特別是市場上演油、電大戰，油車業者大舉促銷搶市，加上政府增加對汰換七期油車的補助，讓油車銷量、市占大幅增加，推升整體機車市場成長。業者估全年台灣機車銷量將上看95萬輛，創近三年新高。

業者指出，7月進入暑假機車銷售傳統旺季，又有振興券發放刺激消費下，預料機車市場將進入下半年第一波銷售高峰，單月市場規模上看9萬輛。8月以後，市場將呈現「先蹲後跳」的發展，8、9月在農曆民俗月干擾下先趨緩，10月起進入買氣第二波高峰。

業者表示，今年底交通部針對ABS、CBS機車的4,000、1,000元補助將終止，明年起環保署汰購七期燃油機車補助從5,000元減碼至3,000元，搶搭最優惠補助末班車買氣出籠下，業者估機車市場將愈到年底愈旺。