揮別欠薪風波 大飲員工調薪5％

「蘋果西打」製造商大飲（1213）營運有回溫跡象，6月合併營收約3,500萬元，年增34.47％，儘管去年基期較低，但仍是睽違22個月以來，單月營收年成長率終於轉正。隨著產線恢復常態，加上飲料旺季、中元節等到來，公司預期營運可望逐漸回溫。

不僅如此，據悉，去年爆出「欠薪」風波的大飲，今年度全公司除了少部分高階主管外，全部員工調薪5％，並追溯至今年1月開始。

大飲主管不諱言，去年歷經該公司成立以來最嚴重的風波後，確實曾因帳戶凍結一時發不出薪資，也因整體狀況比較辛苦，去年也未發放中秋禮金、年終獎金等，現在公司開始有餘裕，希望給員工實質的獎勵，一方面也為感謝留下來的員工。而5％也是該公司過往少見的調薪幅度。

據了解，大飲去年爆發「下市危機」，以及二度發生2公升寶特瓶裝「蘋果西打」產品異常後，陸續走了一批人，離職員工約占大飲員工數將近一成，尤其工廠一線主管幾乎都走人。

不過，在經歷兩次食安問題後，大飲也強調，公司在新的廠長、技師等協助下，已全面調整工廠的品管製程。

針對6月營收回溫的主因，大飲表示，主要是庫存控制及價格正常化的調整，讓商品周轉更快，促銷力度也回歸常態，公司整體營運也走出去年低谷。

對於後市發展，大飲表示，2公升「蘋果西打」重新恢復生產後，已陸續鋪貨到各通路，緊接著7～8月進入中元節前銷售旺季，可望迎來年度高峰，整體樂觀審慎以待。

此外，由於大飲長期以「蘋果西打」單一產品為主力，根據年報，2019年蘋果西打銷售占比達92.24％，其餘包裝水、果汁飲料占比都相當小，據悉，大飲今年也可望推出果汁類新產品，讓品項更多元。

不過，雖然6月營收正成長，但大飲上半年累計合併營收1.66億元，仍年減26.33％，主要是2公升「蘋果西打」今年5月中才開始恢復生產，加上3月工廠提早歲修約半個月，整體產能減少所致。

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