7/12前瞻一周》下周國內外財經焦點
國內財經焦點
7/13（一）
●敦泰子公司敦捷光電、台大醫院新竹生醫分院共同簽署精準醫療與生理監測系統合作備忘錄
●LINE CONVERGE 2020年度線上記者會
●海悅國際除息
7/14（二）
●Garmin太陽能GPS智慧腕錶新品發表會、市調單位omdia研討會
●「太子欣世界」正式公開、「風獅爺與您同遊金門物產展」登場
●資誠50周年採訪
7/15（三）
●央行公布銀行辦理人民幣業務概況
●中央研究院經濟研究院發布2020年臺灣經濟情勢總展望之修正
●工商時報X中華徵信所/名家論壇—5G發展與台灣產業前景
●阿秋餐飲台中南區旗艦店開幕、台糖高雄招商說明會
7/16（四）
●台灣工具機暨零組件公會舉辦口罩國家隊感恩會
●台灣小米新產品發表會
●Sodastream氣泡水機登台10週年記者會
●新北市淡水大案「海上皇宮」正式公開
●IKEA桃園店開幕前預覽
●國庫署記者會
7/17（五）
●中華經濟研究院/2020年第3季臺灣經濟預測
國際財經焦點
7/13(一)
●美國6月消費者通膨預期
7/14(二)
●美國6月通膨率
●日本5月工業生產、產能使用率
●德國6月通膨率
●西班牙6月通膨率
●英國5月工業生產、製造業生產、國內生產毛額（GDP）
●歐元區7月ZEW經濟信心指數、5月工業生產
7/15(三)
●美國API與EPI上周原油庫存、7月帝國州製造業指數、6月進出口物價、工業生產、產能使用率、製造業生產
●日本央行利率決議、季度展望報告
●加拿大央行利率決議
●韓國6月進出口物價、失業率
●澳洲6月新屋銷售、消費者信心指數
●英國6月通膨率、生產者物價指數（PPI）、零售物價指數
●義大利6月通膨率
7/16(四)
●美國褐皮書、上周初領失業救濟金人數、7月費城Fed製造業指數、6月零售銷售
●韓國央行利率決議
●歐洲央行利率決議
●澳洲7月消費者通膨預期、6月失業率
●英國5月失業率
●法國6月通膨率
7/17(五)
●美國7月密西根大學消費者信心指數初值、6月房屋開工與營建許可
●英國7月Gfk消費者信心指數初值
●義大利5月工業訂單與銷售
●歐元區6月通膨率
陸港澳焦點
7/14(二)
●6月進出口
●續發5年期抗疫國債公開招標
7/15(三)
●港龍中國地產在港上市
7/16(四)
●第二季GDP、6月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、固定資產投資、失業率
●渤海銀行在港上市
台股一周焦點
7/13(一)
●除息》雙鴻、杏昌、聯詠、旭富、精誠等
7/14(二)
●除息》和泰車、鈺齊-KY、錢櫃、鮮活果汁-KY、遠傳等
●法說會》國票金
7/15(三)
●除息》信錦、中碳、貿聯-KY、昇佳電子、聯電、技嘉等
7/16(四)
●股東臨時會》格威傳媒
●除息》環球晶、禾伸堂、新普、原相、飛捷、晶華等
●法說會》台積電、欣巴巴、連展投控
7/17(五)
●除息》台灣大、東洋、群創、柏文、冠星-KY等