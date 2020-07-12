金屬廢渣 年創1.8億產值

金屬廢渣也可以變「黃金」！台灣每年煉鋼會產生約160萬噸的轉爐石（金屬廢渣），經過科技「點石成金」後，這些廢渣可以變身成遠紅外線陶瓷原料等高值化產品，可望每年創造1.8億元產值。

「轉爐石」是煉鋼副產品，目前已普遍使用於道路及土木工程中，例如應用於道路瀝青混凝土鋪面。不過，轉爐石浸水會膨脹，強度會大幅降低、甚至造成破裂，當使用時間長或連日大雨後就容易造成路面破裂，因此無法應用於混凝土骨材，目前只能部分添加在道路鋪面，連帶也造成煉鋼廠內大量堆置，可能會有土地汙染、空汙飛塵等環保疑慮。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，為了改善上述問題，工研院與中鋼合作推動「金屬廢渣高值化應用」，將轉爐石透過在高溫進行成分添加改質，除了能解決膨脹性問題，也可附加其功能性，如高強度粒料、色度控制顏料與光觸媒等，轉爐石透過改質，將有機會應用在高價值建材等產業，將金屬廢渣循環再生，再製成高值化產品，如遠紅外線陶瓷原料。

有助將企業的環境負擔，轉變成為產品的新經濟價值，協助金屬煉製工業去汙名化，並能透過鏈結上游金屬煉製產業、下游建材業、塗料業、飾品業等，建立新商業模式。

（中國時報 許昌平）