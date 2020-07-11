億港元拍品出列 藍籌藝術家稱霸香港拍場

熱錢湧進香港辦藝術趴，7月超級拍賣週接連敲出億港元天價成交拍品，創造「疫」外驚喜！近代華人油畫又是焦點，常玉的《綠色背景四裸女》成交價2.58億港元（逾9.8億台幣），創下藝術家拍賣第二高價；論成交總額，趙無極稱冠全場，在蘇富比一場晚拍七幅作品成交總額達3.185億港元，包括狂草時期作品《20.03.60》、《19.11.59》分別以逾1.14億、1.1億港元成交。

近代西方油畫東進也大有斬獲，大衛．霍克尼（David Hockney）的《三十朵向日葵》以逾1.14億港元（約4.36億台幣）成交，相當於一朵向日葵要價逾380萬港元，寫下西方藝術品在亞洲拍場第二高成交價紀錄，僅次於KAWS的《THE KAWS ALBUM》成交價1.15億港元（2019年4月），排名第三的是安迪 · 沃荷的《毛主席》逾9,853萬港元成交（2017年4月）。

此外，一枚12.11克拉的濃彩藍色鑽石以1.22億港元成交。有色鑽石比白鑽罕見，價值一般更高。

整體看，近代藝術家油畫是香港超級拍賣週吸金功臣，常玉、趙無極、朱德群三人包辦多件億港元拍品，其中，朱德群靠著五聯屏鉅作《自然頌》以約1.14億港元拍出，首度躋身億港元俱樂部。

據藝術圈的觀察，藝術精品成為這波熱錢的避風港，又以藍籌藝術家最搶手，買盤有國際級市場支撐，投報率往往驚人。像是常玉的《綠色背景四裸女》2005年以1,636萬港元成交，15年後轉手以2.58億港元（逾9.8億台幣）成交，大賺一筆。

據Artprice統計，趙無極高居2019年全球藝術家成交總額排行第三，大衛．霍克尼排名第八，常玉排名16。